Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla seçim sonuçlarına itirazda bulunacaklarını duyurdu.
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak giren Lütfü Savaş, kesin olmayan sonuçlara göre seçimi 2. sırada tamamlamıştı. Başkan Savaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla seçim sonuçlarına itirazda bulunacağını açıkladı.
Savaş, söz konusu açıklamada, "Değerli hemşehrilerim, Hatay halkının seçim iradesini kesinlikle gasp ettirmeyeceğimizi bir kez daha vurguluyorum. Seçim sonuçlarına ilişkin itirazımızı, 2 Nisan saat 10.00'da Antakya İlçe Seçim Kuruluna, daha sonra diğer ilçe seçim kurullarına yapacağız. Hukukçularımız dün geceden itibaren, seçimlere ilişkin ıslak imzalar, oy sayım cetvelleri, oy sonuç tutanakları ile YSK verilerine dair birçok konu üzerindeki çalışmasını sürdürüyor. Hatay halkının sandık iradesi tam olarak tecelli edene kadar mücadelemiz sürecek. Bir tek oyun bile takipçisi olacağız. Tüm süreçte yanımızda olan Genel Başkan Yardımcılarımız Sayın Gökçe Göken ve Murat Bakan, milletvekillerimiz Nurhayat Ataca Kayış, Mehmet Güzelmansur, Nermin Yıldırım Kara ile geçmiş dönem milletvekillerimiz Suzan Şahin ve İsmet Tokdemir, İl Başkanımız Sayın Hakan Tiryaki ve parti örgütümüze, hemşehrilerime, emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bir tek oyun bile takipçisi olacağız. Bundan sonraki her aşamada sizleri bilgilendireceğiz. Saygı ve sevgilerimi sunarım" ifadelerini kullandı. - HATAY
Son Dakika › Politika › Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş Seçim Sonuçlarına İtiraz Edecek - Son Dakika
31 Mart yerel seçimleri sonuçlandı. Mevcut Belediye Başkanı ve CHP'nin yeniden aday gösterdiği Ekrem İmamoğlu, AK Partili rakibi Murat Kurum'a 11 puan fark atarak yüzde 51,14 ile seçimi kazandı. İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, 184 üye sayısı ile İBB Meclisi'ndeki çoğunluğun da CHP'de olduğunu ifade etti. Akıllara ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019'daki yerel seçimlerde İBB yönetimine yönelik yaptığı "topal ördek" yorumu geldi.
Kırklareli'nde gerçekleşen 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinin ardından resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Cumhur İttifakı adayı Derya Bulut Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda kutlama yaptı, Hüsnü Şenlendirici konser verdi.
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, SEKA Park'ta düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, seçim sonuçlarının başarı olduğunu belirtti. Büyükakın, halkın iradesine saygı duyduklarını ve seçim sonuçlarını detaylı bir şekilde analiz ederek dersler çıkaracaklarını söyledi. Ayrıca, gerçek belediyecilik ile algı belediyeciliği arasındaki farkın ortaya çıkacağını vurguladı ve Cumhurbaşkanı'nın seçim sonuçlarını takdirle karşıladığını ifade etti.
Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde kararını verdi. CHP'nin 1. parti olarak çıktığı seçimlere kadın adaylar da damga vurdu. 81 ilden 11 kadın adayın sandıktan zaferle çıktığı seçimde, AK Parti'den 1, CHP'den 6 ve DEM Parti'den ise 4 kadın siyasetçi, aday gösterildikleri illerde ipi göğüsledi.
Giresun'un Tirebolu ilçesinde İYİ Parti'den belediye başkanlığını kazanan Bülent Kara'nın evinin önüne gelen bir kişi, silahla havaya ateş açarak Kara'yı dışarıya çağırdı. Polis ekipleri olaya hızlı bir şekilde müdahale ederek saldırganı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Özlüce köyünü ziyaret ederek mevcut belediye yöneticilerine personel maaşlarının bayram öncesi ödenmesi çağrısında bulundu.
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