Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Politika

Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Mahalli İdareler Seçimleri'nden sonra ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda 15 gündem maddesi ve 2 gündem dışı madde ele alındı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 2024 yılının Nisan ayı olağan toplantısını Antakya'daki belediye yerleşkesi A Blok'ta bulunan Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirdi. 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yapılan ilk toplantı, 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Toplantıda 15 gündem maddesi ve 2 gündem dışı madde ele alındı. Açılış konuşmasını yapan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Hatay'ın birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde olması gerektiğini vurgulayarak, yeni dönemde belediye başkanları ve meclis üyelerine başarılar diledi. Seçim sonuçlarıyla birlikte siyasetin sona erdiğini ve artık hizmet için gayret edilmesi gerektiğini dile getiren Öntürk, "Hatay 6 Şubat depremlerinde çok büyük bir afet yaşadı. Bizim bu dönemki Meclisimizin ve belediye başkanlarımızın asli görevi aramızdan ayrılan kardeşlerimizin, şehitlerimizin hatıralarını bu şehirde yeniden yaşatmak olacak. Hepimiz siyasi kimliklerimizi bir tarafa bırakıp bu şehrin ayağa kalkması için mücadele edeceğiz. HBB Başkanı olarak 15 ilçemize de eşit mesafede olacağım ve adaletten asla taviz vermeyeceğim. Her belediye başkanımızın sorunu bizim sorunumuzdur. Şehir bizim, hepimiz kardeşiz. Her başkanımıza, her meclis üyemize her konuda kapımız açıktır. Meclisimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Meclis toplantısında 1. Meclis Başkan Vekili olarak Filiz Özçörekçi, 2. Başkan Vekili olarak Seydi Öztürk seçildi. Aynı zamanda encümen üyeleri ve ihtisas komisyon üyelerinin seçimi yapıldı. Türkiye Belediyeler Birliği ve diğer birliklere üyelik seçimleri de tamamlandı.

Toplantıda ayrıca Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin 2023 yılı mali raporu oy çokluğuyla reddedilirken, danışmanlara ödenecek ücretler ve Büyükşehir personelinin özlük haklarının iyileştirilmesi için sendikalarla sözleşme yapma yetkisi Meclis tarafından Başkan Öntürk'e oybirliğiyle verildi. - HATAY