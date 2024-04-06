Hatay'da sandıktan zaferle çıkan Mehmet Öntürk mazbatasını aldı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepkiler artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ülke genelinde tepkilere neden oluyor. İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet'in eski Başkanı Ami Ayalon, Hayfa'da düzenlenen bir gösteride askeri harekatın sınırları zorladığını ve askerlerin yeniden işgal etmeye zorlandığını belirtti. Ayalon ayrıca savaşın siyasi bir hedef olmadan sürekli bir savaşa dönüşebileceğini ifade etti.