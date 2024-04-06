Hatay'da sandıktan zaferle çıkan Mehmet Öntürk mazbatasını aldı
HATAY - Hatay'da 31 Mart Yerel Seçimlerinde sandıktan zaferle çıkan Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, mazbatasını alarak göreve başladı.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Hatay'da seçimleri Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, kazanmıştı. Öntürk, Antakya ilçesinde bulunan İl Seçim Kuruluna giderek mazbatasını aldı. Mazbatasını alarak göreve başlayan ilk olarak partililerle bir araya gelmek için Antakya ilçesindeki EXPO alanına geçti.
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İstanbul Taksim Meydanı'nda Türkiye ve İsrail arasındaki ticaretin durdurulması için düzenlenen protesto gösterisinde, polis ekipleri dağılmayan bir grup protestocuya müdahale etti. Bu sırada kelepçelenen başörtülü bir genç protestocuya atılan tokat, kameraya yansıdı ve sosyal medyada büyük tepki çekti. Olaylar sonucunda 43 kişi gözaltına alınırken, 2 emniyet görevlisi açığa alındı.
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