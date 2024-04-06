Hatay'da sandıktan zaferle çıkan Mehmet Öntürk mazbatasını aldı - Son Dakika
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Politika

Hatay'da sandıktan zaferle çıkan Mehmet Öntürk mazbatasını aldı

Hatay'da 31 Mart Yerel Seçimlerinde sandıktan zaferle çıkan Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, mazbatasını alarak göreve başladı.

06.04.2024 23:08  Güncelleme: 23:10
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Hatay'da sandıktan zaferle çıkan Mehmet Öntürk mazbatasını aldı

HATAY - Hatay'da 31 Mart Yerel Seçimlerinde sandıktan zaferle çıkan Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, mazbatasını alarak göreve başladı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Hatay'da seçimleri Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, kazanmıştı. Öntürk, Antakya ilçesinde bulunan İl Seçim Kuruluna giderek mazbatasını aldı. Mazbatasını alarak göreve başlayan ilk olarak partililerle bir araya gelmek için Antakya ilçesindeki EXPO alanına geçti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hatay'da sandıktan zaferle çıkan Mehmet Öntürk mazbatasını aldı - Son Dakika

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