Hatay'da Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi Açıldı - Son Dakika
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Politika

Hatay'da Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi Açıldı

Hatay\'da Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi Açıldı

Bakan Göktaş, Hatay'da çocuklar için yeni bir yaşam alanı olan Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'ni açtı.

17.09.2024 16:57
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hatay'da Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'nin açılışına katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Osmaniye temaslarının ardından karayoluyla Hatay'a geçti. Bakan Göktaş ilk olarak Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde inşa edilen Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'nin açılışına katıldı.

Açılışta konuşan Bakan Göktaş, "Hatay'da sadece yeni bir yaşam alanının kapılarını açmıyor aynı zamanda çocuklarımıza güzel bir gelecek sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz ki çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu bir şekilde yetişmeleri, ülkemizin gelişiminin ve refahının teminatıdır. Bir çocuğa verilen destek ve güven, onların kendilerine olan inancını da ayrıca güçlendirir. Sahip olduğu potansiyeli gerçekleştirdiğinde ise hem kendine daha iyi bir gelecek kurmasını sağlar hem de bir parçası olduğu toplumun geleceğine katkı sunar. Bu anlamda çocuklarımıza iyi bir eğitim vermek, sağlıklı bir çevrede büyümelerini sağlamak ve onların güvenliğini korumak hepimizin ortak görevidir. Bu anlamda Bakanlık olarak, herhangi bir sebeple ailesinden uzak düşmüş çocuklarımıza, devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek yeni modellerle hizmet sunuyoruz" dedi.

"14 bin 659 çocuğumuzun aile ortamında büyümelerini sağlıyoruz"

Bakan Göktaş, bakanlık olarak Türkiye'nin dört bir yanında 14 bin 659 çocuğun aile ortamında büyümesini sağladıklarını belirterek "Bugün, Türkiye'nin dört bir yanında, 14 bin 659 çocuğumuzun sevgi dolu bir aile ortamında büyümelerini sağlıyoruz. Hatay'da ise 2 çocuk evleri sitesiyle, 62 çocuğumuza koruma ve bakım hizmeti sunuyoruz. Bu gün açılışını gerçekleştirdiğimiz çocuk evleri sitesiyle 80 çocuğumuzu daha hem fiziksel hem de duygusal ihtiyaçlarını karşılayabilecek yaşam alanı oluşturduk" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, TUSAŞ'ta görevliyken trafik kazasında vefat eden Serdar Demir'in hayalini gerçekleştirdiklerini dile getirerek "Bu gün açılışını yaptığımız Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi bizim için ayrıca bir önemi var. Bu proje aslında neredeyse 3 yıl önce elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden kıymetli kardeşimiz TUSAŞ kurumsal pazarlama ve iletişim başkanı Serdar Demir'in bir hayaliydi. Serdar kardeşimiz hayatını hayır işlerine vakfetmiş çok kıymetli bir kardeşimizdi" dedi.

Açılışta, çocuk evleri sitesine adı verilen Serdar Demir'in ailesi, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve il protokolü yer aldı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hatay'da Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi Açıldı - Son Dakika

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