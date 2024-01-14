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Hatay'da Yaşanan Şiddetli Yağışlar Sonucu 125 Su Taşkını Vakasına Müdahale Edildi - Son Dakika
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Hatay'da Yaşanan Şiddetli Yağışlar Sonucu 125 Su Taşkını Vakasına Müdahale Edildi

Hatay'da 3 gün boyunca etkili olan yağışlar sonucu Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, AFAD ile koordineli olarak hareket ederek 125 su taşkını vakasına müdahale etti. Ekipler, mahsur kalan 65 yaş üstü 24 vatandaşı kurtararak geçici barınma merkezlerine yerleştirdi ve su altında kalan ev ve iş yerlerinin tahliyesini gerçekleştirdi. Ayrıca, kapanan yolların açılması ve trafiğin aksadığı noktalarda koordinasyon sağlandı.

Hatay\'da Yaşanan Şiddetli Yağışlar Sonucu 125 Su Taşkını Vakasına Müdahale Edildi
14.01.2024 - 12:57,  Güncelleme: 12:59
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Hatay'da etkili olan yağışla birlikte büyükşehir belediyesi ekipleri, yaşanan 125 su taşkını vakasına müdahale etti.

Hatay'da yağışlı hava 3 gün boyunca etkisini hissettirdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AKOM) başta olmak üzere; İtfaiye, HATSU, Fen İşleri, Park Bahçe ve Zabıta Daire Başkanlığı birimleri, su taşkınları ve diğer olumsuz şartlara karşı seferberlik başlattı. AFAD ekipleri ile koordineli olarak hareket eden HBB ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi ve HBB Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlar doğrultusunda, il genelinde yaşanan 125 su taşkını vakasına müdahale etti.

Ekipler, özellikle su baskınları nedeniyle mahsur kalan 65 yaş üstü 24 vatandaşı kurtararak, onları güvenli noktalardaki geçici barınma merkezlerine yerleştirdi. Ayrıca; su altında kalan ev ve iş yerlerinin tahliyesini gerçekleştirerek, alt yapı, rögar ve kanalları açma çalışmalarını sürdürdü. Heyelan veya su göllenmesi sonucu kapanan yolların açılması ve trafiğin aksadığı noktalarda koordinasyonun sağlanması için ekipler yoğun bir çaba sarf etti. - HATAY

Kaynak: İHA
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