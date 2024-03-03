Hatay\'da yüzler gülsün diye: Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk projelerini anlattı

Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'ın yeniden inşası için "Hatay'da yüzler gülsün diye" sloganıyla yola çıkan Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, kentin ihyası için hazırladığı projelerini anlattı.
Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay'da Cumhur İttifakı tarafından üç dönem milletvekilliği görevini yürüten Mehmet Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmişti. Aday gösterilmesinin ardından çalışmalarına başlayan Öntürk, mahalle mahalle gezerek vatandaşlara dokunmaya devam ediyor. Öntürk, Antakya ilçesindeki Merkez Salonu'nda düzenlenen "Hatay'da Yüzler Gülsün Diye" başlıklı tanıtım toplantısında projelerini anlattı. Yoğun katılımın olduğu toplantıda kentin yeniden ihyası ve inşası için önem taşıyan projeler, vatandaşlardan takdir topladı.
"Tek derdimiz Hatay'ımızı yeniden ayağa kaldırmak" sözleriyle konuşmasına başlayan Öntürk, "Yüz binlerce kardeşimiz şehir dışında. Yüz binlerce kardeşimiz diğer ilçelere ve kırsaldaki mahallelerimize gitmiş durumdalar ve bizden umut bekliyorlar, bizim için dua ediyorlar. 250 bin kardeşimiz konteyner kentlerde yaşıyor. Tek derdimiz şehrimizin bir an önce ayağa kalkması. Hükümetimizden Rabbim razı olsun, bununla ilgili çok ciddi gayret sarf ediyor ve çalışıyor. Belediye olarak da bizlerin alt yapı ve üst yapıyla ilgili hızlı bir şekilde entegre olup, şehrimizi ayağa kaldırmamız gerekiyor. En önemli konumuz şu an şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak. Biz bununla kalmayacağız. Hatay'ın yüzde 50'si kırsalda ve kırsalımızın da yaşanabilir ve ulaşılabilir olması lazım. Yol, su, alt yapı, çocuklarımızın oyun alanları, taziye evleri birçok yatırımımız olacak. Bunları da hızlı bir şekilde yaptıktan sonra ulaşımından turizme kadar yaşlılarımızla, gençlerimizle, çocuklarımızla ve kadınlarımızla ilgili her türlü konuda şehri yeniden planlayarak ayağa kaldıracağız. Bunları bir tek benimle değil, Cumhur İttifakı'yla ve bu şehrin ayağa kalkmasını isteyen her kardeşimizle başarabiliriz" dedi.
Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel ise, 31 Mart'ta sandıktan Cumhur İttifakı'nın başarıyla çıkması durumunda şehirde kalkınma ve atılım hamlesi yaşanacağını belirterek, "Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde yıkılan şehrimizi inşallah yeniden ayağa kaldıracağız; imar, ihya ve inşa edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın, 31 Mart seçimlerinde inşallah büyükşehir belediyesini kazandığımızda da yerel hizmetlerde yeni bir kalkınma ve atılım hamlesi gerçekleştireceğiz. Şehrimizi sokaklarıyla, bulvarlarıyla, konutlarıyla yeniden inşa edeceğiz. Hataylı kardeşlerimiz bu kadim şehrimizde doğdukları ve mutlu oldukları sokaklarda tekrar koşup oynayana kadar, esnafımız dükkanını açıp temin edene kadar durmadan çalışmaya gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı. - HATAY
Son Dakika › Politika › Hatay'da yüzler gülsün diye: Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk projelerini anlattı - Son Dakika
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