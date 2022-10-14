TDP lideri Mustafa Sarıgül, İskenderun ziyaretinde hükümete çağrıda bulundu: Burası 82. il olmayı hak ediyor

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kafede basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda, İskenderun'un il kriterini taşıdığını söyledi. İlçenin ekonomik ve turizm potansiyelinin yüksek olduğunu dile getiren Sarıgül, "İskenderun bugün birçok il olan yerden daha da büyük, daha da önemli bir konumdadır. Anadolu'yu canlandırmamız lazım. Anadolu'yu canlandırmanın en önemli yerlerinden bir tanesi de hak etmiş olan İskenderun'u inşallah 82. ilimiz yapmayı öneriyoruz" dedi.

"100 TANE İLİMİZ OLSUN İSTİYORUZ"

Partisinin il sayısının artırılmasına dair çalışma yaptığını dile getiren Sarıgül, " 100 tane ilimiz olmasını arzu ediyoruz. Bunlar üzerinde partimiz yoğun olarak çalışma yapıyor" ifadelerini kullandı. Mustafa Sarıgül, TDP Genel Başkan Yardımcısı Muzaffer Rıza Nerse ile partisinin il ve ilçe başkanları eşliğinde gençlerle buluşup sorularını yanıtladı.