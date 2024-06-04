Hatay Valisi Mustafa Masatlı: 650 yeni TYP'li çalışanın kura çekimi 11 Haziran'da yapılacak - Son Dakika
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Politika

Hatay Valisi Mustafa Masatlı: 650 yeni TYP'li çalışanın kura çekimi 11 Haziran'da yapılacak

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 11 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek kura çekimiyle 650 yeni TYP'li çalışanın belirleneceğini açıkladı. Vali Masatlı, Hatay'da ekonomik canlılığın başladığını ve işverenlerin çalışan ihtiyacının olduğunu belirtti. Programı sonlanan vatandaşları İŞKUR il müdürlüğüne davet eden Vali Masatlı, 11 Haziran'da kura çekiminin Noter huzurunda ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirileceğini söyledi.

04.06.2024 16:02
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, TYP'li 650 yeni çalışanının belirleneceği kura çekiminin 11 Haziran Salı günü gerçekleşeceğini söyledi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın katılımıyla AFAD İl Müdürlüğü toplantı salonunda 'Deprem Bölgesi İstihdam Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantı öncesi Vali Masatlı, 11 Haziran'da kura çekimi gerçekleştirilecek olan Toplum Yararına Programlar (TYP) hakkında bilgi verdi.

"Hatay ilimizde ciddi anlamda ekonomik canlılık başladı"

Hatay'da ekonomik canlılığın başladığını dile getiren Vali Masatlı, "İlimizin yeniden ihya, inşa ve imarı bir taraftan devam ederken bir taraftan da ciddi anlamda bir ekonomik canlılığın başladığını söyleyebiliriz. Gerek özel sektörlerde, gerekse sanayi ve ticaret alanlarında işverenlerin çalışan ihtiyacı olduğunu da görüyoruz. Bu doğrultuda, özü itibariyle geçici hüviyette olan Toplum Yararına Programlardan sözleşmeleri sona eren vatandaşlarımız; program bitimi neticesinde kısa mesaj yoluyla İŞKUR İl Müdürlüğümüze davet edilecektir. Biten programlar için bu süreç halihazırda başlamıştır. Buradan da tekrar çağrı yapıyor ve programı sonlanan vatandaşlarımızı İŞKUR il müdürlüğümüze davet ediyorum" dedi.

"11 Haziran Salı günü yeni 650 TYP'li çalışan kura çekimiyle belirlenecek"

650 yeni TYP'li çalışanın 11 Haziran günü yapılacak kura çekimiyle belirleneceğini ifade eden Vali Masatlı, "Vatandaşlarımız İŞKUR hizmetlerinden yararlandırılarak şartları tutanlar işsizlik ödeneği, İşbaşı Eğitim Programı, Mesleki Eğitim Kurslarına; çalışmak isteyenler özel sektörde işlere hızlı bir şekilde yönlendirilecektir. Yaptığımız başvurular neticesinde geçtiğimiz günlerde kontenjanı onaylanan ve şu an sürecin devam ettiği 650 kişinin TYP üzerinden istihdam edilmesinin kurasını bir mani olmaz ise 11 Haziran Salı günü Noter huzurunda ve siz kıymetli basın mensuplarımızın da katılımıyla yine AFAD İl Müdürlüğümüzün toplantı salonunda gerçekleştiriyor olacağız" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hatay Valisi Mustafa Masatlı: 650 yeni TYP'li çalışanın kura çekimi 11 Haziran'da yapılacak - Son Dakika

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