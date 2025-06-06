Hatimoğulları ve Bakırhan, siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı'nı kutladı

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi parti liderlerini arayarak bayramlarını kutladı.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre Hatimoğulları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Sol Parti temsilcileri ve bileşen partilerinin eş genel başkanlarını arayarak bayramlarını tebrik etti.

Bakırhan ise CHP Genel Başkanı Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, EMEP Genel Başkanı Aslan, TİP Genel Başkanı Baş, bileşen partilerinin eş genel başkanları ile Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani'yi arayarak bayramlarını kutladı.

Bakırhan ayrıca, "Cumartesi Anneleri"ni, Gezi olaylarında hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ailesini ve Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ü arayarak bayramlarını kutladı.

Görüşmelerde bayramın barış, kardeşlik, hukuk ve adaletin tesis edildiği bir Türkiye'nin yaratılmasına vesile olması temennisi paylaşıldı.