Hava Kuvvetleri Komutanlığı, NATO Tiger Meet-2024 Tatbikatı'na katıldı - Son Dakika
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Politika

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, NATO Tiger Meet-2024 Tatbikatı'na katıldı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, NATO Tiger Meet-2024 Tatbikatı\'na katıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığının Almanya'da gerçekleştirilen NATO Tiger Meet-2024 Tatbikatı'na 3 adet F-16 uçağı, 1 adet İleri Hava Kontrolörü (JTAC Team) ekibi ve 48 personel ile katıldığını duyurdu. Tatbikatta, NATO ve 12 farklı ülkeden toplam 1150 personel görev alıyor.

06.06.2024 22:29
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Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığının Almanya'da gerçekleştirilen NATO Tiger Meet-2024 Tatbikatı'na katıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "NATO Tiger Meet-2024 Tatbikatı Almanya'da gerçekleştiriliyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, tatbikata 3 adet F-16 uçağı, 1 adet İleri Hava Kontrolörü (JTAC Team) ekibi ve 48 personel ile katılım sağlıyor. Tatbikatta, NATO ve 12 farklı ülkeden toplam 1150 personel görev alıyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Hava Kuvvetleri Komutanlığı, NATO Tiger Meet-2024 Tatbikatı'na katıldı - Son Dakika

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