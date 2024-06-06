Hava Kuvvetleri Komutanlığı, NATO Tiger Meet-2024 Tatbikatı\'na katıldı

Politika

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığının Almanya'da gerçekleştirilen NATO Tiger Meet-2024 Tatbikatı'na katıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "NATO Tiger Meet-2024 Tatbikatı Almanya'da gerçekleştiriliyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, tatbikata 3 adet F-16 uçağı, 1 adet İleri Hava Kontrolörü (JTAC Team) ekibi ve 48 personel ile katılım sağlıyor. Tatbikatta, NATO ve 12 farklı ülkeden toplam 1150 personel görev alıyor." ifadelerine yer verildi.