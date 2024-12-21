Havva Özaydın Yeniden Başkan Seçildi

Politika

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yapılan AK Parti 7. Olağan Kadın Kolları Kongresi'nde başkanlığa Havva Özaydın tekrar seçildi.

İlçe teşkilat binasında yapılan AK Parti 7. Olağan Kadın Kolları Kongresi saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kongrenin açış konuşmasını yapan Kadın Kolları Başkanı Havva Özaydın, "Partimizin kuruluşundan bu güne hizmet ederek AK Partimize ve Cumhurbaşkanımıza her zaman desteklerini esirgemeden kapı kapı, sokak sokak, cadde cadde çalışma yaptığımız ve ilçemiz için bugüne kadar tüm çalışmalarda emek veren dava arkadaşlarıma özellikle teşekkür ediyorum. Türkiye Yüzyılında görevi şahsıma tekrar layık gören Teşkilat Başkanlığımıza, İl Kadın Kolları Başkanıma ve İlçe Başkanıma, benimle bu yolda önceki dönem görev almış arkadaşlarıma teşekkür ederim. Haklarını helal etsinler. Yeni yönetim kurulunda görev alacak arkadaşlarıma başarılar dilerim. Buradan sizlere bıkmadan, yorulmadan bayrağı en üst seviyeye getireceğimizin sözünü veriyorum. Kongremizin, ilçemize, Kütahya'mıza ve Türkiye'mize hayırlar getirmesini temenni ederim" dedi.

Divan Başkanlığını İl Kadın Kolları yönetim kurulu üyesi Zübeyde Demir'in yaptığı AK Parti 7. Olağan Kadın Kolları Kongresi'nde başkanlığa Havva Özaydın tekrar seçilirken, yönetim kurulu üyeliklerine ise, Zübeyde Özçelik, Hatice Çelik, Cemile Akar, Hatice Öztürk, Hatice Uçar, Vesile Dağartlı, Sema Kul, Sema Gökduman, Merve Eren, Melike Ceylan, Ebru Özdoğan, Zeliha Baş, Ayşe Özcan ve Semiha Turası seçildiler.

Kongreye, İl Kadın Kolları Başkanı Esra Özbek Balcı, AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları yönetim kurulu üyesi Zübeyde Demir, AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Abdullah Akbulut ve partililer katıldı. - KÜTAHYA