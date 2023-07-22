Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abdullah Gül yan yana saf tutarak tabutu birlikte sırtladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abdullah Gül yan yana saf tutarak tabutu birlikte sırtladı

22.07.2023 08:52

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın annesi Fatma Yazıcı, 96 yaşında vefat etti. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katıldı. Gül ve Erdoğan, cenazede birlikte tabut taşıdılar.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın annesi Fatma Yazıcı, 96 yaşında hayatını kaybetti. Yazıcı için dün, Eyüp Sultan Camii'nde cuma namazının ardından bir cenaze töreni düzenlendi.

ERDOĞAN VE GÜL CENAZEDE

Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı törene, Cumhurbaşkanı Recepn Tayyip Erdoğan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve çok sayıda kişi katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abdullah Gül yan yana saf tutup, tabut birlikte omuz verdi

YAN YANA SAF TUTUP TABUTA OMUZ VERDİLER

Yazıcı'nın annesinin cenazesinde ise objektiflere dikkat çeken bir görüntü yansıdı. Cenazeye katılan Abdullah Gül, önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştı. Kısa süreli bir sohbet gerçekleştiren ikili daha sonra yan yana saf tuttu. Erdoğan ve Gül daha sonra Yazıcı'nın annesinin tabutunu birlikte taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abdullah Gül yan yana saf tutup, tabut birlikte omuz verdi

TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Öte yandan Abdullah Gül son olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne katılmıştı. Konuşmasının sonunda törene katılanları tek tek sıralayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'e de teşekkür etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halef-selef olduğumuz eski Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül Bey'e de huzurlarınızda teşekkür ediyorum." demişti.

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Abdullah Gül, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abdullah Gül yan yana saf tutarak tabutu birlikte sırtladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abdullah Gül yan yana saf tutarak tabutu birlikte sırtladı - Son Dakika
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