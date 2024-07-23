Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde Ötanazi Hükmü Çıkarıldı

Politika

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 5. maddesi kabul edildi.

AK Parti milletvekilleri, komisyonda görüşmeleri süren teklifin 5. maddesine ilişkin değişiklik önergesi verdi.

Verilen önergeyle saldırgan olan, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olan hayvanlara yerel yönetimlerce ötanazi yapılacağına ilişkin hüküm teklif metninden çıkarıldı.

Önergeyle teklife, "Bakımevine alınan köpeklerden insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olanlarına Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 9. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen tedbir uygulanır. Yerel yönetimler, sahipsiz köpeklere ilişkin yürüttüğü iş ve işlemlerde Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi kapsamında gerekli idari tedbirleri almaya yetkilidir." hükmü eklendi.

Önergenin gerekçesinde, bakımevine alınan hayvanların köpeklerle sınırlandırılmasının da amaçlandığı belirtildi.

Maddede önergeyle yapılan değişiklik kapsamında atıf yapılan Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 9. maddesinin 3. fıkrasında şu hüküm yer alıyor:

"Hayvanlara ötenazi yapmak yasaktır. Ancak, hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarında, akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi ya da eradikasyonu amacıyla veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda, davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda, veteriner hekim tarafından ötenazi yapılmasına karar verilebilecek. Ötenazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılır."

Görüşmelerden

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, teklife yapılan eleştirileri gördüklerini, bu eleştirileri değerlendirdiklerini ve önerge verdiklerini söyledi.

Konuyla ilgili kendilerine on binlerce mailin geldiğini aktaran Çilez, gelinen noktada bir kutuplaşmanın olduğunu, bu nedenle sorunu çözmek istediklerini kaydetti.

Yerel yönetimlerin görevlerinden kaçmaması gerektiğine işaret eden Çilez, "Herkes görevini yapsın, bu hayvanlar yaşatılsın. Bunun önü açılmıştır. Bu hayvanların rehabilite edilmesini istiyoruz. Bu hayvanlar, barınağa getirilip kayıt altına alınmalı. İlgili bakanlıklar zaten yüzde 40'a varan bir katkı sağlıyor." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise halkın sesini duyurmaya çalıştıklarını belirtti. Emir, önerge ile mevcut kanun teklifinin çöktüğünü savundu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, konuyu AK Parti grubu, kendi grubu ve komisyon üyeleriyle konuştuğunu belirtti

Başarır, şu açıklamalarda bulundu:

"Elimizden geldiği kadar uzlaşmak istedik. Maalesef ortak bir noktada buluşacak bir teklif değil. Önergeyle ötanazi çıkartılıyor ama onu besleyen bir sürü madde var. Ayrıca bütün sorumluluk belediyelere veriliyor. Şimdiye kadar kimse sorumluluğunu yerine getirmemiş, ne merkezi yönetim ne yerel yönetimler. Şimdi bugün belediyelere cezai yaptırımlar getiriliyor. Benim teklifim şu; bu teklif ekim ayına bırakılsın. Sokaklarda 4 milyondan fazla hayvanı ne yapacağız, ne AK Parti ne de CHP'li belediyelerin altyapısı var."

Başarır'ın eleştirilerine yanıt veren AK Parti'li Çilez, CHP'nin hayvanların hakkını korumaktan belediyelerin hakkını korumaya geçtiğini, bu yaklaşımı doğru bulmadıklarını kaydetti.

Çilez, "Belediye ayrımı yapmıyoruz. Bu sokaklarda hepimiz yaşıyoruz. Bu köpekleri toplayım, aşısını, tedavisini, kısırlaştırmasını yapalım. Barınaklar yoksa, ilgili bakanlıklarımız yüzde 40'a kadar destek veriyor. Konu paraysa başka kaynaklar da bulalım." dedi.

DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, herkesin sahipsiz köpeklerin saldırılarıyla mağdur olan ailelerin acılarını paylaştığını ancak bu sorunun çözülmesi için uzlaşı içerisinde hareket edilmesi ve bütün taraflarla görüşülmesi gerektiğini söyledi.

Yapılan oylamada AK Parti'nin önergesi kabul edildi. Teklifin maddeleri üzerindeki görüşmelere devam ediliyor.