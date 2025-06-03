Hazar Fuarı'nda Enerji Anlaşmaları Imzalandı - Son Dakika
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Politika

Hazar Fuarı'nda Enerji Anlaşmaları Imzalandı

Hazar Fuarı\'nda Enerji Anlaşmaları Imzalandı
03.06.2025 13:33
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TPAO, SOCAR ve BP, Hazar Denizi'nde enerji iş birliği için önemli anlaşmalara imza attı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 30. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı kapsamında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ile British Petroleum (BP) arasında enerji iş birliği ile ilgili anlaşmalara imza atıldı. TPAO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Türkoğlu, "Birlikte, Hazar Denizi'ndeki bu umut vadeden yapının tüm potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen 30. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı devam ediyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ile British Petroleum (BP) arasında enerji alanındaki iş birliğini derinleştirecek anlaşmalar bugün Bakü'de imzalandı. İmza törenine TPAO Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, BP'nin Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye Bölge Başkanı Gary Jones ve SOCAR Başkanı Rövşen Necef katıldı. İmzalanan anlaşmalar doğrultusunda Hazar Denizi'nde yer alan Şafak-Asiman Doğalgaz Sahası projesi kapsamında TPAO üretim paylaşımı anlaşması çerçevesinde yüzde 30'luk payla projeye ortak oldu. Bu payın yüzde 15'i BP'den, yüzde 15'i ise SOCAR'dan devredilecek. Halihazırda BP ve SOCAR, üretim paylaşımı anlaşması kapsamında yüzde 50'şer hisseye sahip.

Anlaşmaya ilişkin çalışmaların 2025 yılının üçüncü çeyreğinin sonunda tamamlanması bekleniyor.

TPAO'nun Şafak-Asiman ortaklığına katılmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirten Rövşen Necef, "Bu stratejik iş birliği, Azerbaycan'ın deniz kaynaklarının değerlendirilmesinde bölgesel ortaklıkların önemini bir kez daha ortaya koyuyor. BP ve TPAO ile birlikte hedefimiz, değerlendirme sürecini hızlandırarak enerji güvenliğini artırmak ve tüm paydaşlara katma değer sağlamaktır" dedi.

"Azerbaycan'ın petrol ve gaz potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik isteğimizi gösteriyor"

BP'nin Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye Bölge Başkanı Gary Jones ise TPAO ile yapılan iş birliğinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bu ortaklık, Şafak-Asiman sahasında yürütülecek keşif ve değerlendirme çalışmalarını hızlandırmamıza teknik ve finansal açıdan önemli katkılar sağlayacak. Bu gelişme, Hazar'da Azerbaycan'ın petrol ve gaz potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik ortak isteğimizi yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

"SOCAR ve BP ile omuz omuza durmaktan gurur duyuyoruz"

Bugün bölgesel enerji iş birliğinde önemli bir dönüm noktasında olduklarını belirten TPAO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Türkoğlu, "SOCAR ve BP ile birlikte Şafak-Asiman ortaklığına katılarak, Türkiye Petrolleri olarak ülkelerimiz ve daha geniş bölge için güvenli, çeşitlendirilmiş ve sürdürülebilir bir enerji geleceği inşa etme kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Bu iş birliği, SOCAR'ın kapsamlı yerel tecrübesini, BP'nin ileri teknolojisini ve TPAO'nun deniz sahasındaki deneyimini bir araya getiriyor. Birlikte, Hazar Denizi'ndeki bu umut vadeden yapının tüm potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Jeolojik keşif çalışmalarının ötesinde, bu ortaklık istihdam olanakları gibi ek değerler de oluşturacak ve Güney Gaz Koridoru'nun önemini artırarak bölgesel istikrara, enerji güvenliğine ve uzun vadeli ekonomik büyümeye katkı sağlayacaktır. Türkiye Petrolleri olarak, tüm bölgenin kalkınması ve sürdürülebilirliği konusundaki ortak irademizi hayata geçirmek adına SOCAR ve BP ile omuz omuza durmaktan gurur duyuyoruz" dedi. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hazar Fuarı'nda Enerji Anlaşmaları Imzalandı - Son Dakika

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