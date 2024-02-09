Hazine ve Maliye Bakanı Bartın'da İşadamları ve Esnaf ile Buluştu - Son Dakika
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Politika

Hazine ve Maliye Bakanı Bartın'da İşadamları ve Esnaf ile Buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Bartın\'da İşadamları ve Esnaf ile Buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bartın'da işadamı, esnaf ve sivil toplum örgütleri ile buluştu. Bakan Şimşek, Vali Nurtaç Arslan ve Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nu ziyaret etti.

09.02.2024 15:31  Güncelleme: 15:34
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Bartın'da işadamı, esnaf ve sivil toplum örgütleri ile buluşacak olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Vali Nurtaç Arslan ve Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nu ziyaret etti.

Valilik önünde ve belediye binası önünde ilgili kurum, birim amirleri, müdürleri ile karşılanan Bakan Şimşek'e, çiçek verildi. Valilik binasında günün anısına şeref defterine mesaj yazan Bakan Şimşek, belediye ve valilik ziyaretinde tüm çalışanlar ile tek tek tokalaştı.

Vali Arslan ve Başkan Fırıncıoğlu ile sohbet eden Şimşek, akabinde ise AK Parti İl Başkanlığı'na geçti. Programların tamamı basına kapalı gerçekleştirilirken, ziyaretler esnasında ise Bakan Şimşek'in giriş ve çıkışlarından görüntü alınmasına izin verildi.

Organize Sanayi Bölgesi'ni de ziyaret edecek Bakan Şimşek, programın devamında ise işadamları, esnaf ve sivil toplum örgütleri ile değerlendirme toplantısı yapacak. - BARTIN

Kaynak: İHA

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