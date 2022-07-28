Atama kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika
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Atama kararları Resmi Gazete'de

28.07.2022 01:42
Atama kararları Resmi Gazete'de

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı müdürlüklere ilişkin yayımlanan atama kararlarına göre, Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğü'ne Yasemin Girici, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü'ne Ömer Karademir, Muhasebat Genel Müdürlüğü'ne Serkan Yüceer, Risk Analizi Genel Müdürlüğü'ne Fatih Mehmet Bal, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na Kemalettin Işık ve Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcılığı'na Mehmet Ali Köse atandı.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne Abdullah Yasir Şahin, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda açık bulunan Başak Yardımcılığına ise Ramazan Güngör getirildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Atama kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika

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