Hazine ve Maliye Bakanlığı, Şimşek'in arazi haberini yalanladı - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Şimşek'in arazi haberini yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Şimşek\'in arazi haberini yalanladı
Son Güncelleme: 20.09.2023 11:44

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek hakkında çıkan 'milyarlık arazi Şimşek'in dostuna' başlıklı haberin doğru olmadığını açıkladı. Haberin maksatlı ve çarpıtma olduğu belirtilirken, Şimşek'in ilgili tarihlerde bakanlık görevini icra etmediği ve Türkiye'de olmadığı kaydedildi. Ayrıca, Şimşek'in bakanlık görevine başladığı ilk gün talimat vererek ayrıcalık tanınmayacağını belirttiği ifade edildi. Haberi kaynağına sormadan yapan gazeteci hakkında hukuki süreç başlatılacağı da vurgulandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, Bakan Mehmet Şimşek hakkında bir gazetede yayımlanan "milyarlık arazi Şimşek'in dostuna" başlıklı haberin doğru olmadığı ifade edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bir gazetede, "milyarlık arazi Şimşek'in dostuna" başlıklı çıkan haberin maksatlı ve çarpıtma olduğu aktarılarak, habere konu olan ihalenin gerçekleştiği tarihin 13 Nisan olduğu, Bakan Şimşek'in ilgili tarihlerde bakanlık görevini icra etmediği ve Türkiye'de olmadığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in atandığı ilk gün bakanlığın birimleri ile bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların üst düzey bürokratlarına talimat verdiği ifade edildi. Bakan Şimşek'in söz konusu talimatı ile, "Mezardan babam bile çıkıp gelse dahi, benim akrabalarım ya da arkadaşım olduğunu ifade eden hiç kimseye kamuda ayrıcalık tanınmayacaktır" ifadesini açıkça belirttiği vurgulandı.

Açıklamada, "arkadaşı olduğu için bu araziyi aldı " iması ile yapılan söz konusu haberin doğru olmadığı belirtilirken, bir fotoğraf karesi ile oluşturulmak istenen algının, gazetecilik etiğine aykırı olduğu savunuldu.

Açıklamada, haberi kaynağına sormadan yapan gazeteci hakkında gerekli hukuki süreç başlatılacağı da vurgulandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hazine ve Maliye Bakanlığı, Şimşek'in arazi haberini yalanladı - Son Dakika


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