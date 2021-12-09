Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, "Nifak tohumlarının yeşertilmeye çalışıldığı bu algı merkezlerinin yeni oyun sahneleri piyasalardır. Gün geçmiyor ki ekonomik istikrarımızı hedef alan yeni bir senaryo oynanmasın." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile bakanlıkların bağlı kurum ve kuruluşlarının 2022 yılı bütçeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Bütçeler üzerine AK Parti Grubu adına söz alan Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, koronavirüs salgınının beraberinde getirdiği ekonomik ve sosyal zorluklara dikkati çekerek Türkiye'nin bu süreçte başarılı sınav verdiğini söyledi.

Çelebi, bu süreçte dünya ticaretinin daraldığını, istihdamda kayıplar olduğunu, büyük bir kriz yaşandığını, buna karşın Türkiye'nin büyüdüğünü dile getirdi.

Salgın sonrası dönemin ekonomik yapılanmasına uygun, sürdürülebilir, güçlü ve kaliteli bir büyüme sürecinin sağlanması amacıyla Ekonomik Reform Programı'nı uygulamaya aldıklarını anımsatan Çelebi, "Programda yer alan yapısal politikaları büyük bir kararlılıkla ve açıkladığımız takvime uygun olarak sürdürüyoruz. Dijitalleşme ve yeşil dönüşüm gibi geleceğin eğilimleri ışığında daha rekabetçi ve çok daha dinamik, yüksek bir ekonomik kalkınmayı hedefliyoruz. Gelir politikalarımızla yatırımları, katma değer üretimi, ihracatı, yurt içi tasarrufları ve nitelikli istihdamı destekliyoruz, böylece ekonomimizin gücüne güç katıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında istihdamını en hızlı artıran ülkeler arasında olduğuna işaret eden Çelebi, ihracatta ise kasım itibarıyla 221 milyar dolar seviyelerine ulaşılarak yeni bir rekor kırıldığını anlattı. Çelebi, "Türkiye ekonomisi, yüksek büyümeyle düşük cari açığı aynı anda yakalama şansını elde etti. Bu gelişmelerle özellikle 2021 yılında cari açığının milli gelirine oranının program hedefi olan yüzde 2,6'nın da altında gerçekleşmesini beklemekteyiz. Ekonomik modelimiz, serbest piyasanın olduğu ama üretim, ihracat ve istihdam odaklı bir şekilde cari fazla vererek büyümenin sağlandığı bir model." ifadelerini kullandı.

Çelebi, AK Parti iktidarlarından önce adeta iflas etmiş Türkiye'yi, sağlıktan savunmaya, ulaşımdan enerjiye, eğitimden sanayiye kadar her alanda güçlü bir ülke haline getirdiklerini vurguladı.

AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, ülkeyi, döviz, faiz ve enflasyondan kurtarıp, ihracatı, büyümeyi ve istihdamı arttırmak istediklerini söyledi. Tan, "Dünyadaki gücün sahipleri 15 Temmuz'da silahlı müdahaleyle, paranın sahipleri ise bugünlerde döviz kurlarını suni olarak artırıp güçlenen ve kalkınan ülkemizin ve milletimizin önünü kesmeye çalışmaktadırlar. Allah'ın yardımı, milletimizin desteğiyle buna güçleri yetmeyecek. AK Parti olarak ülkeyi yönetmeyi devraldığımızda Türkiye'de enflasyon yüzde 70 seviyelerindeydi. Gecelik faizler yüzde 1500 civarındaydı. Bir milyar dolar borç almak için IMF'nin kapısında beklediğiniz günler milletin hafızasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tan, ürünlerde geçici bir artış olduğunu ancak bütün dünyada fiyatların yükselişe geçtiğini, hükümetin bu konudan gereken tedbirleri aldığını belirtti.

-"Ülkemizin büyümesini kabullenemeyen odaklar"

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz da "Ülkemizin büyümesini, refahımızın artmasını bir türlü kabullenemeyen odakların olduğu malumdur. Nifak tohumlarının yeşertilmeye çalışıldığı bu algı merkezlerinin yeni oyun sahneleri piyasalardır. Gün geçmiyor ki ekonomik istikrarımızı hedef alan yeni bir senaryo oynanmasın." dedi.

Yavuz, piyasaların adil ve etkin çalışmasını sağlayan Sermaye Piyasası Kurulunun, önemli görevler üstlendiğini, bu çerçevede bu yılın 3'üncü çeyrek sonu itibarıyla piyasaların yasal mevzuatını oluşturarak düzenlemesini yapmaya devam ettiğini aktararak şunları söyledi:

"2021 yılı bütçe döneminde yaşanan gelişmelerde de sermaye piyasalarında dikkat çekici ilerlemeler kaydedilmiştir. Geçtiğimiz bir yılda pay piyasasındaki yatırımcı sayısı 1 milyon 900 binden 2 milyon 400 bine yükselmiştir. 2021 yılı Kasım sonu itibarıyla toplam büyüklüğü 20 milyar 500 milyon Türk lirası olan 50 adet halka arz işlemi gerçekleştirilmiştir. 2021 yılının 11 aylık döneminde tarihimizin en yüksek halka arz sayısı ve fon tutarına ulaşılmıştır. Yapılan halka arzlar sayesinde, birçok şirketimiz uzun vadeli öz kaynak temin ederek finansman yapısındaki faiz ve kur risklerini azaltabilmişlerdir. Bu süreçte uzun vadeli kalkınma planlarımız için ihtiyaç duyduğumuz kurumsal yatırımcı tabanı da önemli ölçüde gelişmiştir."

-"Bu mudur faizcilik?"

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, dünyada Kovid-19 salgınının hayatın her alanında eşi benzeri görülmemiş büyüklükte tahribata yol açtığını, küresel ekonomi ve ticareti olumsuz etkilediğini vurguladı.

Ök, gelişmiş ülkelerin dahi çaresiz kaldığı bu süreçte hem güçlü sağlık altyapısıyla hem de sıkı kamu maliyesi ile örnek bir yönetim sergilediklerini dile getirdi. AK Parti iktidarını, "faizci" diye niteleyen konuşmaların olduğunu anımsatan Ök, "AK Parti'den önce, 2002'de toplanan her 100 lira verginin 85,7 lirası faiz giderleri için harcanıyordu. Bugün 17 lirası faiz giderleri için harcanmaktadır. Memurların maaşı IMF kredileri ile ödeniyordu hatta gününde ödenmiyordu bile. Böylece oluşturulan kazanım başta eğitim, sağlık ve yatırım olmak üzere vatandaşlarımızın refahı için hizmet olarak dönmüştür. Bu mudur faizcilik?" diye sordu.

Türkiye'nin, yılın 9 ayında yüzde 11,7 oranında büyüyerek OECD ülkeleri arasında en fazla büyüyen ikinci ülke olduğuna işaret eden Ök, "İhracatımız ise 2021 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla 221 milyar dolar olarak rekor kırmıştır. Yine 2021 yılı Ocak-Kasım dönemi ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen seneye göre 6,8 puan artışla yüzde 83,8 olarak gerçekleşmiştir. Aldığımız tedbirlerin de etkisiyle istihdam 2021 Ocak-Eylül döneminde 2,2 milyon artarak salgın öncesi dönemin üzerine çıkmıştır." diye konuştu.

Ök, bütün dünyada salgının etkisiyle enerji fiyatlarının en yüksek seviyeye ulaştığını, tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntı, emtia krizi ve gıda fiyatlarının arttığı, belki de en enflasyonist dönemin yaşandığını kaydetti.

AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan ise AK Parti hükümetinin ve Ticaret Bakanlığının, salgın döneminde çiftçi, esnaf ve sanatkarlara hibe, faiz indirimli kredilerle destek verdiğini dile getirdi.