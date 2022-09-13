AK Parti, 2023 seçimlerinde 200 bin sandıkta 3 milyon kişiyi görevlendirmeye hazırlanıyor - Son Dakika
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AK Parti, 2023 seçimlerinde 200 bin sandıkta 3 milyon kişiyi görevlendirmeye hazırlanıyor

13.09.2022 08:12

Haziran 2023'te yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine aylar kala AK Parti çalışmalarına hız verdi. Bu doğrultuda Türkiye genelinde 200 bine yakın sandıkta 3 milyon kişiyi görevlendirmek için harekete geçildi.

Haziran 2023 seçimleri yaklaşırken sandık başında hangi partiden kaç görevli olacağı netleşmeye başladı. Cumhur İttifakı, Türkiye genelinde 200 bine yakın sandıkta üç milyon kişi görevlendirecek. AK Parti ve MHP'nin her sandıkta birer sandık kurulu üyesi, üçer müşahit ve parti teşkilatlarından gözlemcileri yer alacak.

SEÇİM GÜVENLİĞİ İÇİN PARTİLİLERE EĞİTİM VERİLDİ

Son seçimde en çok oyu alan beş parti her sandıkta bir sandık kurulu üyesi bulundurabiliyor. Ayrıca, seçime katılan her siyasi parti sandık başında müşahit bulundurma hakkına sahip. Siyasi partiler seçim güvenliği için yaz başından bu yana sandık başında görev alacak partililere eğitimler veriyor.

YAZ BAŞINDAN BU YANA 75'TEN FAZLA TOPLANTI

AK Parti yönetimi, 2023 seçimlerine hazırlık çerçevesinde yaz başından bu yana 75'ten fazla ilde koordinasyon toplantıları gerçekleştirdi. Seçimde görev alacak partililere, sandık başı işlemleri, oy sayımı sırasında yapılacaklar ve dikkat edilecek konular örneklerle anlatıldı. 2018 milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimi ile 2019'daki yerel yönetimler seçimlerinde bazı sandıklarda yapılan hatalar ve eksiklikler sebebiyle AK Parti'ye yazılması gereken oyların başka parti ve adaylara yazıldığına yönelik örnekler verildi. Türkiye gazetesinin haberine göre yapılan toplantılarda, parti yönetimi tarafından "Seçimin en önemli aşaması sandıklara sahip çıkmaktır. Sandığa gelen AK Parti seçmenin oyuna sahip çıkacağız. Tek bir oyun bile başkasına yazılmasına müsaade etmeyeceğiz. Gözümüzü dört açacağız" denildi.

60 MİLYON SEÇMEN VAR

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi ise kurduğu 'Seçim Komisyonu', 'Seçim Süreci ve Seçim Güvenliği Komisyonu' ve 'Anayasal ve Yasal Çerçeve Hazırlık Komisyonu' ile seçim hazırlıklarını sürdürüyor. Millet İttifakı tarafından yapılan açıklamada sandık güvenliğine yönelik her türlü tedbirin alınacağı ve tek bir oyun dahi zayi olmayacağı vurgulanmıştı. Seçimlerde 200 bine yakın sandıkta 60 milyon kişinin oy kullanması bekleniyor.

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Son Dakika Politika AK Parti, 2023 seçimlerinde 200 bin sandıkta 3 milyon kişiyi görevlendirmeye hazırlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti, 2023 seçimlerinde 200 bin sandıkta 3 milyon kişiyi görevlendirmeye hazırlanıyor - Son Dakika
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