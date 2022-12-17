Ayhan Bilgen'e Demirtaş sorusu: O içerdeyken siz nasıl oldu da serbest kaldınız? - Son Dakika
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Ayhan Bilgen'e Demirtaş sorusu: O içerdeyken siz nasıl oldu da serbest kaldınız?

17.12.2022 15:12
Ayhan Bilgen'e Demirtaş sorusu: O içerdeyken siz nasıl oldu da serbest kaldınız?

HDP'den istifa edip Türkiye'nin Sesi Partisi'ni kuran Ayhan Bilgen'e katıldığı kahvaltı programında "Beraber yol yürüdüğünüz Selahattin Demirtaş hapisteyken siz nasıl oldu da serbest kaldınız?" sorusu yöneltildi. Bilgen bu soruya "Bizim normalimizle anormalimiz karışmış durumda. 'Neden tutuklu değilsiniz?' diye soruluyor. Oysa bir ülkede 'Siyasetçiler neden tutuklu?' diye sorulması lazım" yanıtını verdi.

Türkiye'nin Sesi Partisi Genel Başkanı ve Eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, İstanbul Sancaktepe'de Sarıkamışlılar Derneği'nde düzenlenen kahvaltı programında vatandaşlarla bir araya geldi. Kısa bir açıklama yaptıktan sonra soru cevap kısmına geçen Bilgen'e yöneltilen en ilginç sorulardan biri "Beraber yol yürüdüğünüz Selahattin Demirtaş hapisteyken siz nasıl oldu da serbest kaldınız?" oldu.

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Son Dakika Politika Ayhan Bilgen'e Demirtaş sorusu: O içerdeyken siz nasıl oldu da serbest kaldınız? - Son Dakika


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