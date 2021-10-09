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HDP, Erdoğan'ın "Meral Akşener'in adaylığını veto ettiler" sözlerine yanıt verdi: Ne öneri oldu ne de veto - Son Dakika

HDP, Erdoğan'ın "Meral Akşener'in adaylığını veto ettiler" sözlerine yanıt verdi: Ne öneri oldu ne de veto

09.10.2021 15:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada "HDP, Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adaylığını veto etti" sözlerini kullanmıştı. Erdoğan'ın açıklamalarına İYİ Parti'den sonra HDP'den de yanıt geldi. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Bize ne öneri geldi, ne de kimseyi veto ettik. Bu tamamen Erdoğan'ın kurgusu" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın etkileri sürüyor. Erdoğan, konuşmasında " Meral Akşener'in adaylığı HDP tarafından veto edildi" demişti. İYİ Parti tarafından reddedilen bu iddiaya HDP cephesinden ilk kez yanıt geldi. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Öneri de veto da olmadı" dedi.

"BİZE BİR İSİM GELMİŞ DEĞİL"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Kısa Dalga Podcast'te Kemal Göktaş'ın sorularını yanıtladı. HDP'li Beştaş, Erdoğan'ın sözleriyle ilgili olarak gelen "Sizin Akşener'e yönelik böyle bir vetonuz var mı?" sorusuna, "Hayır yok. Yani daha doğrusu, biz hiç kimseyle ne cumhurbaşkanlığı adaylığını konuştuk, ne kimseyi veto ettik, ne de bize kimse önerildi. Bu tamamen, kendi hayal dünyalarında oluşturdukları bir şey" yanıtı verdi.

"ŞU ANDA KİMSEYLE DİYALOĞUMUZ YOK"

Herhangi bir partiyle adaylık görüşmesinde olmadıklarını belirten Beştaş, "Yani bizim hiçbir parti ile sadece CHP'yi kastetmiyorum, ne Cumhurbaşkanlığı adaylığı, ne kimin olacağı yönünde ne bir diyaloğumuz, ne bir önerimiz, ne de sunulan bir öneriye vetomuz var. Biz zaten tutum belgemizde bunu açıkça ilan ettik. Tamamen Erdoğan'ın kendi kurgusu" ifadelerini kullandı.

"ÖNCE İLKELERDE ORTAKLAŞMALIYIZ"

Meral Danış Beştaş, "Diyelim ki Millet ittifakı Akşener'i ortak aday olarak önerdi. Tavrınız ne olur? Gerçi kendisi ben başbakan adayıyım dedi ama… Anketlerde de HDP seçmeninin bir rezervi olduğu ortaya çıkıyor. HDP'nin parti olarak böyle bir rezervi var mıdır?" sorusu üzerine ise şunları söyledi:

"Bizim hiçbir şekilde adayların şahsiyeti, kişiliği, ismiyle ilgili bir değerlendirmemiz olmaz. Biz ilkeler üzerinden konuşuyoruz. Cumhurbaşkanı adayının, ilerde zamanı gelince, hani çünkü ortak aday fikrine açık olduğumuzu ilan ettik. Yani bu konuda parlamento seçimlerinde tek başımıza gireceğimizi, hiçbir ittifakta olmadığımızı söylemekle birlikte, yani sadece sayın Akşener ya da Sayın Kılıçdaroğlu için değil, herhangi bir isim için de şu an bir kere bunu tartışmanın yeri değil, zamanı değil. Bence önce ilkelerde ortaklaşmalıyız. Bu Cumhurbaşkanı adayı, hangi ilkeleri kendi şahsında barındıracak, hangi ilkeler temelinde bu adaylığını ortaya koyacak ve sonrası için ne söyleyecek? Bizim için önemli olan bu"

HDP, Erdoğan'ın Meral Akşener'in adaylığını veto ettiler sözlerine yanıt verdi: Ne öneri oldu ne de veto

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Son Dakika Politika HDP, Erdoğan'ın 'Meral Akşener'in adaylığını veto ettiler' sözlerine yanıt verdi: Ne öneri oldu ne de veto - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP, Erdoğan'ın "Meral Akşener'in adaylığını veto ettiler" sözlerine yanıt verdi: Ne öneri oldu ne de veto - Son Dakika
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