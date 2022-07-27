HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Meral Akşener hakkında konuştu: Adaylığına sıcak bakmıyorum - Son Dakika
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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Meral Akşener hakkında konuştu: Adaylığına sıcak bakmıyorum

27.07.2022 18:16
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Meral Akşener hakkında konuştu: Adaylığına sıcak bakmıyorum

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 2023'teki seçimlerde kamuoyunda olası cumhurbaşkanı adayı olarak adı geçen isimlerden biri olan İYİ Parti lideri Meral Akşener hakkında açıklamalar yaptı. Akşener'in adaylığına sıcak bakmadığını söyleyen Buldan, "Çünkü Türkiye'yi yönetecek kadının daha demokrat, daha bağımsız, daha özgürlükçü ve gerçekten daha bir kadın olması gerekiyor " ifadelerini kullandı.

2023'te gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin adayı kafalarda soru işareti olarak yerini koruyor. Kamuoyunda aday olarak en çok CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de adı geçiyor.

HDP'Lİ PERVİN BULDAN'DAN AKŞENER ÇIKIŞI

Daha önce aday olmayacağını ve kendisinin başbakanlığa talip olduğunu açıklayan Meral Akşener'in olası bir Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan sürpriz bir çıkış geldi.

"ADAYLIĞINA SICAK BAKMIYORUM"

Armağan Çağlayan'ın programına katılan Buldan, "Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığına çok sıcak bakmıyorum. Çünkü nasıl söyleyeyim, daha demokrat, daha bağımsız, daha özgürlükçü ve gerçekten daha bir kadın olması gerekiyor Türkiye'yi yönetecek kadının." dedi.

"CUMHURBAŞKANLIĞINA UYGUN DEĞİL"

Açıklamalarını sürdüren Buldan, "Ben Akşener'in elbette siyasetine karışacak bir insan değilim. Herkes kendi siyasetine yapar ancak durduğu çizginin ve yönetim anlayışının cumhurbaşkanlığına uygun olmadığını düşünüyorum"

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