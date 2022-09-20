HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan 'bakanlık' açıklaması: Bunu konuşmaya bile değer bulmuyoruz

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, cumartesi günü İstanbul'da Emek ve Demokrasi İttifakı'nı kamuoyuna duyuracaklarını belirterek, "Bizim temel hedefimiz bu ülkede demokratik dönüşüme giden yola yeni bir başlangıç yapmaktır, bu ülkenin yönetimindeki etkili gücü ortaya çıkarmaktır. Ülkenin yönetiminde etkili güç olmayı öyle koalisyon ortağı, bakanlık tartışması gibi sığ noktalara bağlamayı da reddediyoruz. Bunu konuşmaya değer bile bulmadığımızı söyleyelim" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Diyarbakır'da bir otelde, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu. Basına kapalı toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Sancar, Türkiye'nin en büyük sorununun Kürt meselesi olduğunu belirterek, "Kürt sorunu demokratik çözümle doğrudan mümkündür. Diyoruz ki yeniden başlangıç olacaksa Kürt sorununun yolunu açacak asgari mutabakatlar gereklidir" diye konuştu.

'EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI'NIN CUMARTESİ DUYURACAĞIZ'Temel hedeflerinin ülkede demokratik dönüşüme giden yola yeni bir başlangıç yapmak olduğunu söyleyen Sancar, şunları kaydetti:

"Hedefimiz bu ülkenin yönetimindeki etkili gücü ortaya çıkarmaktır. Cumartesi günü İstanbul'da Emek ve Özgürlük İttifakını kamuoyuna duyuracağız. Bu mücadelenin en geniş kesimlere ulaşması için bunu her alanda sürdürmek gerekiyor. Ülkenin yönetiminde etkili güç olmayı öyle koalisyon ortağı, bakanlık tartışması gibi sığ noktalara bağlamayı da reddediyoruz. Bunu konuşmaya değer bile bulmadığımızı söyleyelim. Biz halkların ortak gücü, ezilenlerin, sömürülenlerin, dışlananların iradesini en güçlü şekilde ortaya çıkaracak birlikteliği hedefliyoruz. İktidar operasyonlar ve provokasyonlar yapıyor. Bu operasyonlar ve provokasyonlar demokratik siyasetten ve ısrardan vazgeçirmiyor. Demokratik siyasette ısrar ve çözüm gücü olma konusunda kararlılık bizim temel unsurlarımızdır."