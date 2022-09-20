HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan 'bakanlık' açıklaması: Bunu konuşmaya bile değer bulmuyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan 'bakanlık' açıklaması: Bunu konuşmaya bile değer bulmuyoruz

20.09.2022 19:27
HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan 'bakanlık' açıklaması: Bunu konuşmaya bile değer bulmuyoruz

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, cumartesi günü İstanbul'da Emek ve Demokrasi İttifakı'nı kamuoyuna duyuracaklarını belirterek, "Bizim temel hedefimiz bu ülkede demokratik dönüşüme giden yola yeni bir başlangıç yapmaktır, bu ülkenin yönetimindeki etkili gücü ortaya çıkarmaktır.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, cumartesi günü İstanbul'da Emek ve Demokrasi İttifakı'nı kamuoyuna duyuracaklarını belirterek, "Bizim temel hedefimiz bu ülkede demokratik dönüşüme giden yola yeni bir başlangıç yapmaktır, bu ülkenin yönetimindeki etkili gücü ortaya çıkarmaktır. Ülkenin yönetiminde etkili güç olmayı öyle koalisyon ortağı, bakanlık tartışması gibi sığ noktalara bağlamayı da reddediyoruz. Bunu konuşmaya değer bile bulmadığımızı söyleyelim" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Diyarbakır'da bir otelde, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu. Basına kapalı toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Sancar, Türkiye'nin en büyük sorununun Kürt meselesi olduğunu belirterek, "Kürt sorunu demokratik çözümle doğrudan mümkündür. Diyoruz ki yeniden başlangıç olacaksa Kürt sorununun yolunu açacak asgari mutabakatlar gereklidir" diye konuştu.

'EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI'NIN CUMARTESİ DUYURACAĞIZ'Temel hedeflerinin ülkede demokratik dönüşüme giden yola yeni bir başlangıç yapmak olduğunu söyleyen Sancar, şunları kaydetti:

"Hedefimiz bu ülkenin yönetimindeki etkili gücü ortaya çıkarmaktır. Cumartesi günü İstanbul'da Emek ve Özgürlük İttifakını kamuoyuna duyuracağız. Bu mücadelenin en geniş kesimlere ulaşması için bunu her alanda sürdürmek gerekiyor. Ülkenin yönetiminde etkili güç olmayı öyle koalisyon ortağı, bakanlık tartışması gibi sığ noktalara bağlamayı da reddediyoruz. Bunu konuşmaya değer bile bulmadığımızı söyleyelim. Biz halkların ortak gücü, ezilenlerin, sömürülenlerin, dışlananların iradesini en güçlü şekilde ortaya çıkaracak birlikteliği hedefliyoruz. İktidar operasyonlar ve provokasyonlar yapıyor. Bu operasyonlar ve provokasyonlar demokratik siyasetten ve ısrardan vazgeçirmiyor. Demokratik siyasette ısrar ve çözüm gücü olma konusunda kararlılık bizim temel unsurlarımızdır."


YORUMLAR
500
Rusya'da seferberlik ilan edileceği iddiası sonrası ülkeden kaçan kaçana! İstanbul'a bilet fiyatları 30 bin liraya çıktı Rusya'da seferberlik ilan edileceği iddiası sonrası ülkeden kaçan kaçana! İstanbul'a bilet fiyatları 30 bin liraya çıktı Seyit Torun: İstanbullunun İradesi Sizden Büyük! Yarın Saat 11: 00'de Kartal Anadolu Adliyesi'nde Olacağız Seyit Torun: İstanbullunun İradesi Sizden Büyük! Yarın Saat 11: 00'de Kartal Anadolu Adliyesi'nde Olacağız Cemal Enginyurt, Sedat Peker'in İddialarında Adı Geçenler Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu: 'Peker'in İfşa Ettiği Suça Karışmış Kim Varsa... Cemal Enginyurt, Sedat Peker'in İddialarında Adı Geçenler Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu: 'Peker'in İfşa Ettiği Suça Karışmış Kim Varsa...
Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Mithat Sancar, İstanbul, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan 'bakanlık' açıklaması: Bunu konuşmaya bile değer bulmuyoruz - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:08 Almanya'dan dönen gurbetçi evinde gördükleri sonrası şaşkınlık yaşadı
00:38 İsmailağa cemaatinden tartışma yaratan yenge fetvası: Caiz olmaz
23:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarlı muhabirin Biden sorusuna verdiği yanıt gülümsetti
23:42 Aksoy Araştırma'nın anketinde dikkat çeken sonuç! İşte AK Parti ve CHP arasındaki fark...
23:03 Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say oldu! Üçüncü sıradaki ismin annesinin de tescilli güzel olduğu ortaya çıktı
22:58 Donetsk ve Luhansk'ın referandum kararına ABD ve NATO'dan tepki geldi: Kabul etmeyeceğiz
22:47 Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen aldatma itirafı Buket Aydın'ı şaşırttı: Bu yedekleme dürtüsü bence
22:33 Manchester City'nin yıldız golcüsü Haaland'ın 'kebap' çıkışı Türk futbolseverlerin ilgisini çekti
22:10 İngiltere'nin yeni kralına ırkçılık suçlaması! Siyahi vatandaşa arkasını döndü
20:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino'yu kabul etti! Hediye edilen topa kafa vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 08:36:07. #1.12#
SON DAKİKA: HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan 'bakanlık' açıklaması: Bunu konuşmaya bile değer bulmuyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement