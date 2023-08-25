HDP Eş Genel Başkanlığı için adı geçen adaylar belli oldu: Sultan Özcan ve Cahit Kırazak - Son Dakika

HDP Eş Genel Başkanlığı için adı geçen adaylar belli oldu: Sultan Özcan ve Cahit Kırazak

HDP Eş Genel Başkanlığı için adı geçen adaylar belli oldu: Sultan Özcan ve Cahit Kırazak
Son Güncelleme: 25.08.2023 20:06

Hafta sonu Ankara'da gerçekleşecek kongre ile kapatılma riskine karşı tüm çalışmalarını Yeşil Sol Parti'ye devredecek olan HDP'nin Eş Genel Başkanları da değişecek. Yeni Eş Genel Başkanlar Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak olacak.

HDP'nin yeni eş genel başkanları olacak isimler, partinin mevcut MYK üyesi Sultan Özcan ve Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın avukatı, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi MYK üyesi Cahit Kırkazak olarak kararlaştırıldı.

YENİ YÖNETİM BELİRLENİYOR

Hakkında yürütülen kapatma davası Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde sonuçlanma aşamasında olan HDP, pazar günü olağanüstü kongre ile yeni ve sembolik bir yönetim belirleyecek.

SANCAR VE BULDAN YENİDEN ADAY OLMAYACAK

HDP Olağanüstü Kongresi'nde, mevcut Eş Genel başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar, yeniden aday olmayacak. Uzun süredir devam eden arayış kapsamında, mevcut MYK üyesi Sultan Özcan ve Selahattin Demirtaş'ın avukatı, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi MYK üyesi Cahit Kırkazak'ın yeni Eş Genel başkanlar olması kararlaştırıldı.

HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak oldu
Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak
Emre İliksiz
Sondakika.com - Politika

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP Eş Genel Başkanlığı için adı geçen adaylar belli oldu: Sultan Özcan ve Cahit Kırazak - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP Eş Genel Başkanlığı için adı geçen adaylar belli oldu: Sultan Özcan ve Cahit Kırazak - Son Dakika
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