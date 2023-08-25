HDP Eş Genel Başkanlığı için adı geçen adaylar belli oldu: Sultan Özcan ve Cahit Kırazak

HDP'nin yeni eş genel başkanları olacak isimler, partinin mevcut MYK üyesi Sultan Özcan ve Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın avukatı, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi MYK üyesi Cahit Kırkazak olarak kararlaştırıldı.

YENİ YÖNETİM BELİRLENİYOR

Hakkında yürütülen kapatma davası Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde sonuçlanma aşamasında olan HDP, pazar günü olağanüstü kongre ile yeni ve sembolik bir yönetim belirleyecek.

SANCAR VE BULDAN YENİDEN ADAY OLMAYACAK

HDP Olağanüstü Kongresi'nde, mevcut Eş Genel başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar, yeniden aday olmayacak. Uzun süredir devam eden arayış kapsamında, mevcut MYK üyesi Sultan Özcan ve Selahattin Demirtaş'ın avukatı, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi MYK üyesi Cahit Kırkazak'ın yeni Eş Genel başkanlar olması kararlaştırıldı.