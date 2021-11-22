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HDP Grup Başkanvekili Beştaş, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

HDP Grup Başkanvekili Beştaş, gündemi değerlendirdi Açıklaması

22.11.2021 15:45
HDP Grup Başkanvekili Beştaş, gündemi değerlendirdi Açıklaması

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Bu ülkede iktidarın ekonomik politikalarıyla vatandaşın alım gücü erimeye devam ediyor.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Bu ülkede iktidarın ekonomik politikalarıyla vatandaşın alım gücü erimeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ekonominin değişmeyen tek gündem olduğunu belirterek, "Ülke gerçekten yangın yeri. Fiyatlar herkesin cebini yakmaya devam ediyor. Pazara, markete gitmenin lüks olduğu günlerden geçiyoruz. İnsanlar, iki tane elma, bir portakal ya da bir mandalina alarak maalesef her gece ana haber bültenlerine konu olmaya devam ediyor." dedi.

Vatandaşın alım gücünün giderek azaldığını savunan Beştaş, "Bu ülkede iktidarın ekonomik politikalarıyla vatandaşın alım gücü erimeye devam ediyor. Tam anlamıyla ekonomi alanında kaotik bir tablo var önümüzde." şeklinde konuştu.

Beştaş, "AKP Genel Başkanı, 'faiz sebep, enflasyon sonuç' dedi ve bu çok büyük maliyetlere sebep oldu, olmaya devam ediyor. Bir yılda TL, yüzde 40 değer kaybetti. Hazine'nin borcunun yüzde 58'i döviz cinsinden oluşuyor ve Hazine'nin borcu sadece bir ayda doların artmasıyla 430 milyar TL'nin üzerinde artış sağladı. Dövizin artmasıyla enflasyonun önümüzdeki aylarda en az yüzde 15 artacağı da bu durumda kesinleşmiş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Asgari ücretin vergiden muaf net 5 bin TL olmasına ilişkin taleplerini yineleyen Beştaş, "Bu rakamın bir kuruş altında bile emekçilerle pazarlık yapılamayacağını da ifade etmek istiyorum." dedi.

Beştaş, HDP'ye yönelik açılan kapatma davasının "hukuki ve anayasal temelden yoksun bir dava" olduğunu öne sürdü.

"Helalleşme" tartışmalarına değinen Beştaş, şunları kaydetti:

"Daha dün Diyarbakır sokaklarında bir gence annesinin gözü önünde işkence yapılıyordu, bu devam ediyor. Tabii ki her şey o kadar güncel ve taze ki helalleşmek olan bitenin tarihselliğini, hakikatini erteleme, unutmaya bir çağrı olarak algılanabilir. Bu ayrımı çok iyi ortaya koymak lazım. Bu nedenle biz diyoruz ki; ilk adım yüzleşmektir. Yüzleşme olmadan nasıl helalleşme olacak? Buradan başlanması gerekiyor ve tabii ki toplumsal yaralar yüzleşmeyi ve adaleti gerektiriyor."

HDP Grup Başkanvekili Beştaş, gündemi değerlendirdi Açıklaması
HDP Grup Başkanvekili Beştaş, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Halkların Demokratik Partisi, Meral Danış Beştaş, Togo Cumhuriyeti, Türk Lirası, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP Grup Başkanvekili Beştaş, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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