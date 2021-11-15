HDP Grup Başkanvekili Oluç: "Asgari ücretten vergi kaldırılmalıdır, net 5 bin lira olmalıdır" - Son Dakika

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, asgari ücretten kesilen verginin kaldırılması ve asgari ücretin net 5 bin lira olması gerektiğini belirtti.

Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti iktidarı döneminde ekonominin battığını savundu.

İktidarın ekonomi politikasını eleştiren Oluç, "Ekonomideki batışı ve krizi artık saklayamıyorlar. Bu çok açık ortada. Kendi milletvekilleri bile bunu söylemekten artık kaçınamıyor." dedi.

Doların 10 liranın üzerine çıktığına işaret eden ve daha da artacağını ileri süren Oluç, Merkez Bankasının perşembe günü yapacağı toplantı sonrasında doların akıbetinin belli olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüşeceğini ifade eden Oluç, "Ne görüşeceksiniz? 'Bu ekonomiden kurtulmak için sıcak para arayışımız var, bize biraz sıcak para verin. Ülkeye sıcak para girişini sağlayın.' mı diyeceksiniz?" diye sordu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, tek kişinin yönetimine dayandığını savunan Oluç, "Ama ülkenin ekonomi, sosyal, hukuk, bütün açılardan baktığımızda batışının ve bitişinin esas nedenidir. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi mutlaka değiştirilmelidir." değerlendirmesini yaptı.

Oluç, asgari ücretin yıl başında 385 dolar olduğunu, bugün ise 280 dolara indiğini dile getirerek, 11 ay içerisinde asgari ücrette 100 dolarlık bir düşüş yaşandığını kaydetti. Hakkı Saruhan Oluç, "Asgari ücretten kesilen vergi kaldırılmalıdır, asgari ücret net 5 bin lira olmalıdır." şeklinde konuştu.

"Fezleke gönderilmezse haber olacak"

Bazı savcıların yapmaları gereken işleri yapmadığını ve HDP'li milletvekilleri hakkında fezlekeler düzenlediğini iddia eden Oluç, "Ne kadar çok fezleke düzenlersek o kadar çok terfi alırız diye düşünüyorlar. 16 vekilimize 19 fezleke daha göndermişler. Fezleke gönderilmezse haber olacak, gönderilmesinin bir haber değeri kalmadı." dedi.

Partisinin Bismil İlçe Yöneticisi Mehmet Şakir Demir'in bir konuşmasında Selahattin Demirtaş ve tutuklu milletvekilleri için "siyasi rehine" ifadesini kullandığını aktaran Oluç, şunları kaydetti:

"Gözaltı yapmışlar. Gözaltında sordukları soru ne? 'Hangi devletin kimliğine sahipsiniz?' Soruya bakın. Bu bir cüret mi yoksa bir salaklık mı? Siz devletin hangi karanlık odağı adına çalışıyorsunuz? Size sorulması gereken soru bu. Bu ülkenin onurlu bir yurttaşına 'Hangi devletin kimliğine sahipsiniz?' diye sorma hakkınız yok." diye konuştu.

Hakkı Saruhan Oluç, HDP Şanlıurfa il binasına dün bir saldırı düzenlendiğini ve saldırıyı düzenleyen kişilerin bina kapısına çarpı işareti koyduğunu, duvarına hakaret içeren söylemler yazdığını anlatarak, "Bunlar çevrede bulunan iş yerlerinin kameralarına yansımış. Savcılık izin olmadığı gerekçesi ile bu görüntülerin partiye verilmesine engel çıkarmış. O görüntüler hakkında savcılığın ne yapacağını merak ediyoruz." ifadelerini kullandı.