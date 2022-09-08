HDP'li Gergerlioğlu'ndan, Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Göktaş'ın yakalanmasına ilişkin açıklama

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın Bulgaristan'da yakalanmasına ilişkin," Türkiye'de bulunamayan bu şahıs, Bulgaristan'da bulundu. Türkiye'ye gelecek mi, ifade verecek mi bilmiyoruz ama bu cinayetin ardında karanlık ilişkiler var." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlendiği basın toplantısında, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın Bulgaristan'da yakalanmasını değerlendirdi.

Cinayet zan?lısı Göktaş'ın Türkiye'deki adreslerinin bilinmesine rağmen kaçmasına göz yumulduğunu iddia eden Gergerlioğlu, Göktaş'ın Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceğini sordu.

Gergerlioğlu, "Ne tesadüf ki Türkiye'de bulanamayan bu kişi Bulgaristan'da bulunuvermiş. Türkiye'ye gelecek mi, ifade verecek mi bilmiyoruz ama bu cinayetin ardında karanlık ilişkiler var. Bir derin devlet ağı var. Bu konunun üzerinde durmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.