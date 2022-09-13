HDP'li Gergerlioğlu: "Okullarda çocuklara sabah kahvaltısı ya da bir öğün yemek verilmeli" - Son Dakika
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HDP'li Gergerlioğlu: "Okullarda çocuklara sabah kahvaltısı ya da bir öğün yemek verilmeli"

13.09.2022 11:42
HDP'li Gergerlioğlu: "Okullarda çocuklara sabah kahvaltısı ya da bir öğün yemek verilmeli"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, yeni eğitim öğretim yılında, öğrencilere sabah kahvaltısı ya da bir öğün yemek verilmesi gerektiğini söyledi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, yeni eğitim öğretim yılında, öğrencilere sabah kahvaltısı ya da bir öğün yemek verilmesi gerektiğini söyledi.

Gergerlioğlu, Mecliste yaptığı basın toplantısında, yeni eğitim yılının başladığını anımsattı.

Yeni eğitim öğretim yılında "öğrencilerin beslenme sorununa çözüm üretilmesi" gerektiğini ifade eden Gergerlioğlu, "Birçok çocuk okula aç gidiyor. Okullarda çocuklara sabah kahvaltısı ya da bir öğün yemek verilmeli. Bu konuda bir adım atılmalı." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in, atanamayan bir öğretmene, "Mühendisler de atanamıyor ama bu kadar ağlamıyor" dediğini iddia eden Gergerlioğlu, "Gençlerin sorunlarını çözmekle ilgili bir makamdasın, böyle bir üslup sana yakışıyor mu? 20 yılda mahvettiğiniz eğitim dünyasında, sorunlara çözüm bulma makamındasın." diye konuştu.

Geçici tarım işçilerinin çocuklarının eğitimle ilgili çok büyük bir mağduriyet yaşadıklarını dile getiren Gergerlioğlu, çocukların istedikleri halde okuyamadıklarını, bakanlığın bu konuya eğilmesi gerektiğini söyledi.

Gergerlioğlu, 1 milyonu aşkın Suriyeli çocuktan yaklaşık 400 bininin okula gidemediğini kaydederek, bu konuda da yetkililerden açıklama yapmalarını istedi.

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Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Milletvekili, Kocaeli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP'li Gergerlioğlu: 'Okullarda çocuklara sabah kahvaltısı ya da bir öğün yemek verilmeli' - Son Dakika

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