Kasım 2016'dan bu yana cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Mersin'deki polisevine düzenlenen saldırıyı kınaması sonrası başlayan tartışma sürerken, Halk TV yazarı İsmail Saymaz bugün dikkat çeken bir iddiayı köşesinde paylaştı.
Saymaz kaleme aldığı yazıda ismi zikredilmeyen bir HDP'li yöneticinin "Selahattin Demirtaş bu şekilde devam ederse parti dışına itilir. Cezaevinden çıktığında bir panele bile sokmazlar. Hiçbir yerde konuşamaz. Bugünkü ruh hali böyle" dediğini öne sürdü.
Gündeme getirilen iddia özellikle partide büyük tepki çekti. Konuya dair ilk eleştiriler HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ve HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel'den geldi.
Saruhan Oluç, "Kendini gizleyip parti içine nifak sokmaya çalışan, kendini bilmez böyle bir HDP yöneticisi olamaz. Bu kabul edilir bir söz de değildir. Nokta" ifadesini kullandı.
Oluç'un ardından bir başka tepki de Tayip Temel'den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Temel, "HDP'de herkes, hele de yetkili olanlar açık kimliği ile konuşur, kendini gizleyerek konuşmaz. İsmini gizleyerek konuşuyorsa HDP'li değildir. Yetkili hiç değildir" dedi.
Son Dakika › Politika › HDP'li bir yöneticinin 'Demirtaş bu şekilde devam ederse parti dışına itilir' dediği iddiasına HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel'den tepki - Son Dakika