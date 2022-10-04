HDP'li bir yöneticinin "Demirtaş bu şekilde devam ederse parti dışına itilir" dediği iddiasına HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel'den tepki - Son Dakika
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HDP'li bir yöneticinin "Demirtaş bu şekilde devam ederse parti dışına itilir" dediği iddiasına HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel'den tepki

04.10.2022 14:35

HDP'li bir yöneticinin Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Eş Başkan Selahattin Demirtaş hakkında, "Bu şekilde devam ederse parti dışına itilir" dediği iddiasına HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel'den tepki geldi. Temel yaptığı açıklamada, "HDP'de herkes, hele de yetkili olanlar açık kimliği ile konuşur, kendini gizleyerek konuşmaz. İsmini gizleyerek konuşuyorsa HDP'li değildir. Yetkili hiç değildir" ifadesine yer verdi.

Kasım 2016'dan bu yana cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Mersin'deki polisevine düzenlenen saldırıyı kınaması sonrası başlayan tartışma sürerken, Halk TV yazarı İsmail Saymaz bugün dikkat çeken bir iddiayı köşesinde paylaştı.

"DEMİRTAŞ BU ŞEKİLDE DEVAM EDERSE PARTİ DIŞINA İTİLİR"

Saymaz kaleme aldığı yazıda ismi zikredilmeyen bir HDP'li yöneticinin "Selahattin Demirtaş bu şekilde devam ederse parti dışına itilir. Cezaevinden çıktığında bir panele bile sokmazlar. Hiçbir yerde konuşamaz. Bugünkü ruh hali böyle" dediğini öne sürdü.

HDP'DEN DEMİRTAŞ İDDİASINA SERT TEPKİ

Gündeme getirilen iddia özellikle partide büyük tepki çekti. Konuya dair ilk eleştiriler HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ve HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel'den geldi.

"BÖYLE BİR HDP YÖNETİCİSİ OLAMAZ"

Saruhan Oluç, "Kendini gizleyip parti içine nifak sokmaya çalışan, kendini bilmez böyle bir HDP yöneticisi olamaz. Bu kabul edilir bir söz de değildir. Nokta" ifadesini kullandı.

HDP'li bir yöneticinin' Demirtaş bu şekilde devam ederse parti dışına itilir' dediği iddiası partiyi ayağa kaldırdı

"HDP'DE KİMSE KENDİNİ GİZLEYEREK KONUŞMAZ"

Oluç'un ardından bir başka tepki de Tayip Temel'den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Temel, "HDP'de herkes, hele de yetkili olanlar açık kimliği ile konuşur, kendini gizleyerek konuşmaz. İsmini gizleyerek konuşuyorsa HDP'li değildir. Yetkili hiç değildir" dedi.

HDP'li bir yöneticinin' Demirtaş bu şekilde devam ederse parti dışına itilir' dediği iddiası partiyi ayağa kaldırdı
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Selahattin Demirtaş, Saruhan Oluç, Tayip Temel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP'li bir yöneticinin 'Demirtaş bu şekilde devam ederse parti dışına itilir' dediği iddiasına HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel'den tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP'li bir yöneticinin "Demirtaş bu şekilde devam ederse parti dışına itilir" dediği iddiasına HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel'den tepki - Son Dakika
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