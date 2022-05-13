HDP'li Eksik: "İktidar, Iğdır'daki hava kirliliğinin çözümü için adım atmıyor" - Son Dakika
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HDP'li Eksik: "İktidar, Iğdır'daki hava kirliliğinin çözümü için adım atmıyor"

13.05.2022 14:03
HDP'li Eksik: "İktidar, Iğdır'daki hava kirliliğinin çözümü için adım atmıyor"

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, "İktidar, Iğdır'daki hava kirliliğinin çözülmesiyle ilgili tek bir adım atmıyor.

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, "İktidar, Iğdır'daki hava kirliliğinin çözülmesiyle ilgili tek bir adım atmıyor." dedi.

Eksik, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2021 Dünya Hava Kirliliği Raporu'na göre, Avrupa'nın havası en kirli kentinin Iğdır olduğunu ifade etti.

Temiz Hava Hakkı Platformu raporuna göre ise şehirdeki ölümlerin üçte birinin hava kirliliğinden kaynaklandığını aktaran Eksik, Iğdır'daki hava kirliliğinin nedenleri arasında hava sirkülasyonu olmamasının yer aldığını belirtti.

Iğdır'daki hava kirliliği sorununun bir nedeninin de iktidarın yanlış politikaları olduğunu savunan Eksik, "İktidar, Iğdır'daki hava kirliliğinin çözülmesiyle ilgili tek bir adım atmıyor. Doğal gaz boru hattı Iğdır'ın yanı başından geçmesine rağmen Iğdır'da sadece iki mahallede doğal gaz mevcut. Iğdır'ın geri kalan mahallelerinde maalesef doğal gaz kullanılamıyor." diye konuştu.

Fosil yakıtların da havayı kirlettiğine dikkati çeken Eksik, hava kirliliğinin önlenmesi için şehrin çevresinin ağaçlandırılması ve şehirde bu sorunun çözümü için araştırma merkezi kurulması gerektiğini vurguladı.

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Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, İktidar, Iğdır, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP'li Eksik: 'İktidar, Iğdır'daki hava kirliliğinin çözümü için adım atmıyor' - Son Dakika


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