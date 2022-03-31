HDP'li Gergerlioğlu: "Türkiye'de nefret suçları artıyor" - Son Dakika
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HDP'li Gergerlioğlu: "Türkiye'de nefret suçları artıyor"

31.03.2022 12:04
HDP'li Gergerlioğlu: "Türkiye'de nefret suçları artıyor"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye'de nefret suçlarının arttığını iddia etti.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye'de nefret suçlarının arttığını iddia etti.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, cezaevlerinde insan hakları ihlalleri yaşandığını, adaletin, adil olmayan yargılamalar dağıttığını savundu.

Irkçılığa, ayrımcılığa ve nefret suçlarına karşı mücadele ettiklerini aktaran Gergerlioğlu, "Türkiye'de nefret suçları artıyor." ifadesini kullandı.

Gergerlioğlu ayrıca, "Ankara Emniyet Müdürlüğünde işkence yapıldığı" iddiasıyla ilgili İçişleri Bakanlığının yanıtlaması istemiyle soru önergesi, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na dilekçe verdiğini ve cevap alamadığını öne sürerek, "Bunun üzerine artık tek yol kalıyordu, avukat Kurtuluş Baştımar, Birleşmiş Milletlere başvurdu." dedi.

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Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Kocaeli, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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