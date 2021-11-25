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HDP'li Gergerlioğlu: "Ülkenin içine düşürüldüğü tablo son derece kötü" - Son Dakika

HDP'li Gergerlioğlu: "Ülkenin içine düşürüldüğü tablo son derece kötü"

25.11.2021 13:27
HDP'li Gergerlioğlu: "Ülkenin içine düşürüldüğü tablo son derece kötü"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Ülkenin içine düşürüldüğü tablo son derece kötü.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Ülkenin içine düşürüldüğü tablo son derece kötü." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü olduğunu belirterek, "Maalesef vakalar artıyor. Her geçen gün, her yerden kadına yönelik sözlü, fiziksel, görsel her türlü şiddet vakası yağıyor maalesef. Türkiye kamuoyu bunu konuşuyor." diye konuştu.

Ekonomide yaşanan gelişmelere değinen Gergerlioğlu, "Ekonomiyi batırmış durumdalar. Dün gece petrol istasyonlarının önünde kuyruktan geçilmiyordu. Herkes 3-5 kuruş daha ucuza benzin alabilmek için kuyruktaydı. Benzine, motorine 1 liranın üzerinde zamlar geldi. LPG yine çok zamlandı. Ülkenin içine düşürüldüğü tablo son derece kötü. Dolar, avro aşırı bir şekilde artmış durumda. Borç faizleri hızla artmış durumda. Çok riskli bir ülke durumuna gelmiş haldeyiz." ifadesini kullandı.

Bazı cezaevlerinde sorunlar yaşandığını da öne süren Gergerlioğlu, bu sorunları sıraladı.

HDP'li Gergerlioğlu: Ülkenin içine düşürüldüğü tablo son derece kötü
HDP'li Gergerlioğlu: Ülkenin içine düşürüldüğü tablo son derece kötü

Halkların Demokratik Partisi, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Milletvekili, Kocaeli, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP'li Gergerlioğlu: 'Ülkenin içine düşürüldüğü tablo son derece kötü' - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP'li Gergerlioğlu: "Ülkenin içine düşürüldüğü tablo son derece kötü" - Son Dakika
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