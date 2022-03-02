HDP'li İpekyüz: "Şehir hastaneleri başka hastanelerin kapatılmasına neden olmasın" - Son Dakika
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HDP'li İpekyüz: "Şehir hastaneleri başka hastanelerin kapatılmasına neden olmasın"

02.03.2022 15:53
HDP'li İpekyüz: "Şehir hastaneleri başka hastanelerin kapatılmasına neden olmasın"

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, "Şehir hastaneleri başka hastanelerin kapatılmasına neden olmasın.

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, "Şehir hastaneleri başka hastanelerin kapatılmasına neden olmasın. Hastaneler eşit, ulaşılabilir bir ortama dönüşsün." dedi.

İpekyüz, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kapatılmasını istemeyen platform üyesi bir grup ve bazı HDP ve CHP'li milletvekilleriyle düzenlediği basın toplantısında, sağlıktan ve özgürlükten tasarruf edilemeyeceğini söyledi.

Ankara Onkoloji Hastanesi'ne pek çok şehirden hastaların geldiğini anlatan İpekyüz, acil vakaların Şehir Hastanesine gitmekte sıkıntı yaşayacağını savundu. İpekyüz, bu durumun hastaların yolda ölmelerine, sakat kalmalarına neden olabileceğini iddia etti.

İpekyüz, Ankara Onkoloji Hastanesi'nin bulunduğu yerin bağış olduğunu ve hastane olması şartıyla verildiğini de ileri sürerek, "Şehir hastaneleri başka hastanelerin kapatılmasına neden olmasın. Hastaneler eşit, ulaşılabilir bir ortama dönüşsün." diye konuştu.

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal da yaşananların AK Parti'nin sağlık politikasının neticesi olduğunu belirterek, sağlıkta ulaşılabilirliğin önemini vurguladı.

AK Parti ile "hasta" yerine "müşteri" kavramanın oluştuğunu ifade eden Ünsal, şehir hastaneleri açılırken diğer hastanelerin kapatılmamasını istedi.

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Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Batman, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP'li İpekyüz: 'Şehir hastaneleri başka hastanelerin kapatılmasına neden olmasın' - Son Dakika


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