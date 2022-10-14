HDP'li Paylan, KYK borçlarının silinmesi için kanun teklifi verdiklerini söyledi - Son Dakika
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HDP'li Paylan, KYK borçlarının silinmesi için kanun teklifi verdiklerini söyledi

14.10.2022 14:41
HDP'li Paylan, KYK borçlarının silinmesi için kanun teklifi verdiklerini söyledi

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Kredi Yurtlar Kurumuna borcu olanların ana para ve faiz borçlarının silinmesi için kanun teklifi verdiklerini söyledi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Kredi Yurtlar Kurumuna borcu olanların ana para ve faiz borçlarının silinmesi için kanun teklifi verdiklerini söyledi.

Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri başlayan ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren "torba" teklifin, geçim değil seçim torbası olduğunu savundu.

Öğrenim kredisi alan öğrencilerin borçlarının faizlerinin silineceğine işaret eden Paylan, "(27 milyar TL faizi siliyorum) diyen iktidar, neden 27 milyar TL de ana parayı silmiyor? Ne diyecekler; 'Kaynak yok.' Kaynak, aynı torbanın içinde. İktidar, kur garantili mevduatla yoksuldan alıp yüz milyarlarca lirayı zengine aktarıyor. Bir yıl daha aktarmaya devam edecek." diye konuştu.

HDP olarak Kredi Yurtlar Kurumuna borcu olan öğrencilerin ana para ve faiz borçlarının silinmesi için kanun teklifi verdiklerini kaydeden Paylan, öğrenci burslarının asgari 4 bin liraya yükseltilmesini istedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Paylan, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan "dezenformasyonla mücadele düzenlemesine" ilişkin, "Meclis, bu sansür yasasına fren olamadı, Anayasa Mahkemesi bir fren olabilir." ifadesini kullandı.

Paylan, bu düzenlemeyi Anayasa Mahkemesinin derhal gündemine alması gerektiğini, aksi takdirde mağduriyetler yaşanabileceğini söyledi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika HDP'li Paylan, KYK borçlarının silinmesi için kanun teklifi verdiklerini söyledi - Son Dakika

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