Üye Girişi
HDP'li Pekgözegü: "Asgari ücret, ekonomik kriz ortamında güzel bir rakam değil" - Son Dakika

HDP'li Pekgözegü: "Asgari ücret, ekonomik kriz ortamında güzel bir rakam değil"

16.12.2021 17:26
HDP'li Pekgözegü: "Asgari ücret, ekonomik kriz ortamında güzel bir rakam değil"

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, yeni asgari ücreti, "Rakama indirgenmiş bir asgari ücret içinde, bulunduğumuz ekonomik kriz ortamında güzel bir rakam değil." diye değerlendirdi.

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, yeni asgari ücreti, "Rakama indirgenmiş bir asgari ücret içinde, bulunduğumuz ekonomik kriz ortamında güzel bir rakam değil." diye değerlendirdi.

Pekgözegü, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücreti 4 bin 250 lira olarak açıkladığını anımsattı.

Erdoğan'ın önceki açıklamalarının, asgari ücret beklentilerini yükselttiğini belirten Pekgözegü, "Rakama indirgenmiş bir asgari ücret içinde, bulunduğumuz ekonomik kriz ortamında güzel bir rakam değil." ifadesini kullandı.

Pekgözegü, döviz kurundaki artış nedeniyle ürünlerin fiyatlarının çok kısa sürede arttığını, asgari ücretin pahalılık karşısında eridiğini savunarak, "Türkiye ekonomisinin hızlı bir şekilde uçuruma sürüklendiği bu dönemde aslında en iyi çözüm hükümetin istifa etmesidir." diye konuştu.

Halkların Demokratik Partisi, Ekonomik Kriz, Asgari Ücret, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP'li Pekgözegü: 'Asgari ücret, ekonomik kriz ortamında güzel bir rakam değil' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
17:13 Asgari ücretin açıklanması sonrası MHP lideri Bahçeli'den ilk sözler: Yüreklere su serpmiştir
17:09 Tesadüfen girdiği dükkandan 30 dolara tablo satın aldı! Hayatı değişti
16:55 Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den asgari ücret artışına ilk yorum: Bu tarihi bir artıştır
16:54 Leman Sam onları unutmadı! Ölüme terk edilen atlar için konser verecek
16:52 Vakıf'tan Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda müthiş zafer
16:45 Son dakika: En düşük ücret 402 liraya yükseldi! İşte 2022 AGİ listesi
16:43 Bir Zamanlar Çukurova'da bugün; Hakan, yolun sonuna yaklaşıyor
16:40 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı bugün: Oruç, Sylvio'yu atlatabilecek mi?
16:39 Özgür Demirtaş'tan asgari ücret zammına yorum: İlk Tahminim gerçekleşti
16:33 DİSK'ten asgari ücret tepkisi: Bu rakamla geçinmek mümkün değil
Wanda yine coştu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı Wanda yine coştu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı         
17:25
Yeni emekli olan polis, evde vurulmuş halde bulundu Yeni emekli olan polis, evde vurulmuş halde bulundu         
17:21
Asgari ücretin açıklanması sonrası MHP lideri Bahçeli'den ilk sözler: Yüreklere su serpmiştir Asgari ücretin açıklanması sonrası MHP lideri Bahçeli'den ilk sözler: Yüreklere su serpmiştir         
17:13
Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır         
15:32
Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı         
15:02
Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor         
14:27
Yaşlı kadının feci sonu! Bakıcısı kanlar içinde yatarken buldu Yaşlı kadının feci sonu! Bakıcısı kanlar içinde yatarken buldu         
13:43
Yaşlı adam kamyonet kazasında hayatını kaybetti! Detaylar daha da üzücü Yaşlı adam kamyonet kazasında hayatını kaybetti! Detaylar daha da üzücü         
12:40
Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda? Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda?         
12:26
Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış         
12:10
ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı         
12:05
10 gün önce hastaneden çıkmıştı! 1 aylık bebek yatağında ölü bulundu 10 gün önce hastaneden çıkmıştı! 1 aylık bebek yatağında ölü bulundu         
11:55
'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz! 'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz!         
10:18
Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti         
09:46
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 17:32:26. #1.12#
SON DAKİKA: HDP'li Pekgözegü: "Asgari ücret, ekonomik kriz ortamında güzel bir rakam değil" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement