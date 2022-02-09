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HDP'li Semra Güzel'e sözlü ve yazılı savunma için tebligat gönderildi! - Son Dakika

HDP'li Semra Güzel'e sözlü ve yazılı savunma için tebligat gönderildi!

09.02.2022 16:44
HDP'li Semra Güzel'e sözlü ve yazılı savunma için tebligat gönderildi!

TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'nca HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'e sözlü ve yazılı savunması için tebligat gönderildi. HDP'li Güzel'e 1 hafta süre veren Karma Komisyon, 17 Şubat Perşembe günü toplanacak ve nihai kararını verecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa-Adalet Karma Komisyonu üyelerinden oluşturulan hazırlık komisyonu, 2017'de öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafı ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki raporu, Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na gönderdi.

Raporda, Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 2 Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ve suçlamalar, Güzel'in sözlü savunması ve deliller yer aldı. Raporda ayrıca Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin komisyonun oy çokluğu ile karar aldığı yer aldı.

SON KARAR 17 ŞUBAT'TA

Hazırlık Komisyonu üyesi HDP'li Mehmet Tiryaki de muhalefet şerhini Karma Komisyon'a sundu. Karma Komisyon da rapor ve muhalefet şerhini inceledikten sonra bugün Semra Güzel'e sözlü ve yazılı savunma yapması için tebligat gönderdi. HDP'li Güzel'e 1 hafta süre veren Karma Komisyon, 17 Şubat Perşembe günü toplanacak ve nihai kararını verecek.

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Semra Güzel, PKK, HDP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP'li Semra Güzel'e sözlü ve yazılı savunma için tebligat gönderildi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP'li Semra Güzel'e sözlü ve yazılı savunma için tebligat gönderildi! - Son Dakika
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