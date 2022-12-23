HDP'li Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesinin ardından Meclis'teki sandalye dağılımı da değişti! İşte son durum...

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"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanan HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi dün Meclis'te 330 kabul oyu ile kabul edildi. Güzel'in vekilliğinin düşmesine yönelik oylamada 42 de ret oyu verildi. Bu durum sonrasında TBMM'deki sandalye dağılımı da değişmiş oldu.

TBMM'DEKİ SON DURUM

Güzel'in vekilliğinin düşürülmesiyle TBMM'deki milletvekili sayısı 579'a gerilerken yeni milletvekili dağılımı şu şekilde oldu: AK Parti 286, CHP 134, HDP 56, MHP 48, İYİ Parti 37, TİP 4, DP ve Memleket Partisi 2'şer, BBP, DEVA, DBP, SP, Yenilik ve Zafer partileri 1, bağımsız 4.

"TUTUKLU OLMASI NEDENİYLE YASAMA FAALİYETLERİNE KATILAMADIĞI" GEREKÇESİ

Öte yandan Güzel'in terörist Volkan Bora ile fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından hakkındaki yakalama kararı nedeniyle tutuklanması ve bu nedenle "yasama faaliyetlerine katılamadığı" gerekçesiyle vekilliğinin düşürüldüğü ifade edildi.