HDP'li Turan: "Temel olan büyüme değil kalkınma olmalıdır" - Son Dakika
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HDP'li Turan: "Temel olan büyüme değil kalkınma olmalıdır"

10.08.2022 13:07
HDP'li Turan: "Temel olan büyüme değil kalkınma olmalıdır"

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, ekonomi büyürken yoksulluğun arttığını iddia ederek "Temel olan büyüme değil kalkınma olmalıdır.

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, ekonomi büyürken yoksulluğun arttığını iddia ederek "Temel olan büyüme değil kalkınma olmalıdır." dedi.

Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin hiperenflasyon, yüksek kur ve büyüme hızının giderek düşmesiyle bir kısır döngü içerisine girdiğini savundu.

Büyümenin istihdama herhangi bir faydası olmadığını, ekonomi büyürken yoksulluğun arttığını öne süren Turan, "Temel olan büyüme değil kalkınma olmalıdır. Ekonomi büyür de bu büyüklük kime hizmet eder?" dedi.

Turan, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), işsizlik oranının haziranda bir önceki aya göre 0,3 puan azalışla yüzde 10,3 seviyesinde olduğuna dair açıklamasına değinen Turan, "TÜİK, bu hızla büyük olasılıkla seçime kadar Türkiye'nin istihdam, işsizlik sorununu tamamen çözecek." dedi.

TÜİK'in açıklamasının İŞKUR tarafından desteklenmediğini söyleyen Turan, "İŞKUR'a göre işsiz sayısında yıllık bazda 542 bin artış var. Bu kadar artış varken 10,9'dan 10,3'e hangi Ali Cengiz oyunlarıyla düşürüyor?" diye sordu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika HDP'li Turan: 'Temel olan büyüme değil kalkınma olmalıdır' - Son Dakika

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