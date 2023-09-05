HDP Milletvekilleri Yeşil Sol Parti'ye katıldı - Son Dakika

HDP Milletvekilleri Yeşil Sol Parti'ye katıldı

HDP Milletvekilleri Yeşil Sol Parti\'ye katıldı
Son Güncelleme: 05.09.2023 15:42

HDP Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, partilerinden istifa ederek Yeşil Sol Parti'ye katıldı. Buldan ve Sancar'ın istifasıyla Meclis'te HDP'li milletvekili kalmazken, Yeşil Sol Parti'nin milletvekili sayısı 57'ye çıktı.

HDP Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, partilerinden istifa ederek Yeşil Sol Parti'ye katıldı.
Buldan ve Sancar'ın istifasıyla Meclis'te HDP'li milletvekili kalmazken, Yeşil Sol Parti'nin milletvekili sayısı 57'ye çıktı.
Milletvekilliğine Yeşil Sol Parti listelerinden seçilen Buldan ve Sancar, seçimin ardından partilerinden istifa ederek HDP'ye geçmiş ve eş genel başkanlık görevine getirilmişlerdi.
Pervin Buldan ve Mithat Sancar, HDP'nin 4. Olağanüstü Kongresi'nde, görevlerini Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak'a devretmişlerdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika HDP Milletvekilleri Yeşil Sol Parti'ye katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP Milletvekilleri Yeşil Sol Parti'ye katıldı - Son Dakika
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