HDP'nin hazine yardımı hesabına bloke konulmasından sonra kaybı ne kadar? Meblağ bir hayli büyük - Son Dakika
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HDP'nin hazine yardımı hesabına bloke konulmasından sonra kaybı ne kadar? Meblağ bir hayli büyük

06.01.2023 00:02

HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının partinin hazine yardımı bulunan hesaplarına tedbiren bloke konulması talebini, Anayasa Mahkemesi oy çokluğuyla kabul etti. Karardan sonra HDP'nin ne kadarlık hazine yardımından olacağı merak konusu oldu. Bloke konulmasaydı, HDP, 179 milyonu 10 Ocak'a kadar olmak üzere 539 milyon TL hazine yardımından yararlanacaktı.

HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianamede Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, hazine yardımının bulunduğu banka hesabının blokesine karar verilmesini talep etmişti. Anayasa Mahkemesi (AYM), bu talebi herhangi bir gerekçe sunulmaması nedeniyle reddetmiş, somut gerekçelerin gönderilmesini istemişti. 19 Aralık'ta talebini yineleyen Başsavcı Şahin, HDP'ye verilen devlet yardımının parti faaliyetleri dışında terör örgütünün amaçları doğrultusunda kullanıldığını belirtti.

HDP 539 MİLYON LİRADAN OLDU

AYM, HDP'nin hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulmasına karar verdi. HDP'ye savunma yapması için bir ay süre verilirken, ardından tedbirin devamı ya da sonlandırılması yönünde karar çıkacak. AYM'nin kararından sonra HDP'nin ne kadarlık hazine yardımından olduğu merak edildi. Bloke kararı çıkmasaydı, HDP bu sene 179 milyonu 10 Ocak'a kadar olmak üzere 539 milyon TL hazine yardımı alacaktı.

"BİZ GÜCÜMÜZÜ HALKTAN ALIYORUZ"

Anayasa Mahkemesi'nin kararına HDP'den tepki gecikmedi. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli Twitter hesabından açıklama yaptı. Buldan, "Biz gücümüzü halkımızdan alıyoruz. Daha inançlı, daha kararlı, daha güçlüyüz. Bizim hazinemiz bu davaya gönül veren milyonlardır, emekçi halkımızdır. Daha büyük geliyoruz, mutlaka değiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

İlk ödeme 10 Ocak'ta yapılacaktı! Hesaplarına bloke konulan HDP'nin kaybı büyük

"TUZ KOKMUŞTUR"

Sezai Temelli ise, "Anayasa mahkemesi Anayasayı ihlal etmişse tuz kokmuştur. Talimatlı yargı olmayı içine sindirenler cübbelerine AKP rozetini artık rahatlıkla takabilirler…" dedi.

İlk ödeme 10 Ocak'ta yapılacaktı! Hesaplarına bloke konulan HDP'nin kaybı büyük

AYM BAŞKANI ARSLAN KARŞI OY KULLANDI

Öte yandan Anayasa Mahkemesi'nin söz konusu kararı internet sitesinde yayımlandı. Karara, Başkan Zühtü Arslan, üyeler Engin Yıldırım, Emin Kuz, Yusuf Şevki Hakyemez, Yıldız Seferinoğlu ile Selahaddin Menteş karşı oy kullandı.

ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN AÇIKLAMA

Anayasa Mahkemesi'nden yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi: "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Halkların Demokratik Partisinin temelli kapatılmasına karar verilmesi talebiyle açtığı davada, davalı Partiye ödenen ya da ödenecek Devlet yardımının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulması talebi Anayasa Mahkemesinin 5/1/2023 tarihli toplantısında incelenerek davalı Partiye ödenen Devlet yardımının bulunduğu banka hesabına 2023 yılında ödenen veya ödenecek Devlet yardımı yönünden tedbiren bloke konulmasına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının konuya ilişkin dilekçe ve eklerinin davalı Partiye tebliğ edilerek savunma için 30 gün süre verilmesine ve savunmanın alınmasından sonra tedbir talebinin yeniden değerlendirilmesine karar verilmiştir."

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HDP'nin hazine yardımı hesabına Anayasa Mahkemesi tarafından geçici bloke koyuldu HDP'nin hazine yardımı hesabına Anayasa Mahkemesi tarafından geçici bloke koyuldu

Anayasa Mahkemesi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP'nin hazine yardımı hesabına bloke konulmasından sonra kaybı ne kadar? Meblağ bir hayli büyük - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP'nin hazine yardımı hesabına bloke konulmasından sonra kaybı ne kadar? Meblağ bir hayli büyük - Son Dakika
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