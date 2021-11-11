Üye Girişi
HDP'nin kapatma savunması Yargıtay'a gönderildi! Başsavcı bir ay içinde mütalaa verecek - Son Dakika

HDP'nin kapatma savunması Yargıtay'a gönderildi! Başsavcı bir ay içinde mütalaa verecek

11.11.2021 10:30

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatma davası savunmasını Yargıtay'a gönderdi. Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, savunmayı inceleyip, bir ay içerisinde esas hakkındaki mütalaalasını verecek.

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'nin kapatma davasına karşı verdiği savunmayı Yargıtay'a gönderdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in savunmayı inceleyip, bir ay içerisinde esas hakkındaki mütalaasını vermesi bekleniyor.

HDP'Lİ DEDE'DEN BASIN AÇIKLAMASI GELDİ

Halkların Demokratik Partisi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kapatılması istemiyle açılan davada yazılı savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne sunmuştu. HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede, ön savunma dosyasını Anayasa Mahkemesine verdikten sonra çıkışta basın açıklaması yaptı.

"BAŞSAVCILIĞIN İDDİANAMESİNDE EKSİKLER VAR"

Dede, 173 sayfalık bir ön savunma hazırladıklarını ve Yüksek Mahkemeye sunduklarını belirtti. Yarın parti genel merkezinde buna ilişkin bir basın açıklaması düzenleyeceklerini bildiren Dede, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede eksiklikler bulunduğunu öne sürdü.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Ön savunmanın Anayasa Mahkemesine verilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, esas hakkındaki görüşünü sunacak. Bu görüş de HDP'ye gönderilecek. Daha sonra Anayasa Mahkemesince belirlenecek tarihlerde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.

Bu sürecin ardından davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse davalı HDP, ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek. Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan, toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

15 ÜYENİN 10'UNUN OY ÇOKLUĞUYLA KARAR VERİLEBİLECEK

HDP hakkındaki kapatma davasını, 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.

Siyasi parti kapatma davası sonucunda verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ edilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak. Anayasa Mahkemesinin, siyasi yasak istenen partililerin, beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde bu kişiler, kesin kararın Resmi Gazete'de gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve denetimcisi olamayacak.

HDP'nin kapatma savunması Yargıtay'a gönderildi! Başsavcı bir ay içinde mütalaa verecek

Halkların Demokratik Partisi, Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet, Yargıtay, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP'nin kapatma savunması Yargıtay'a gönderildi! Başsavcı bir ay içinde mütalaa verecek - Son Dakika


Son Dakika

10:23 "Ekonomist olduğunuz için daha iyi bilirsiniz" diyen vatandaşa Kılıçdaroğlu'ndan manidar cevap: Erdoğan gibi değilim Modacı Bahar Korçan yaşamını yitirdi 10:18 Modacı Bahar Korçan yaşamını yitirdi Baba ve 8 yaşındaki oğlunun acı sonu! 10:10 Baba ve 8 yaşındaki oğlunun acı sonu!
Öğretmenin 09:53 Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor 09:36 Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor Müftülük işe geç kalan vatandaşların yoğun talebi üzerine ezan saatini değiştirdi 09:04 Müftülük işe geç kalan vatandaşların yoğun talebi üzerine ezan saatini değiştirdi
Atatürk için saygı duruşunda bulunmayan adam, esnaftan dayak yedi 08:20 Atatürk için saygı duruşunda bulunmayan adam, esnaftan dayak yedi EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı 07:19 EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı

Son Dakika Haberleri
10:30 HDP'nin kapatma savunması Yargıtay'a gönderildi! Başsavcı bir ay içinde mütalaa verecek
10:26 Tartıştığı ağabeyini silahla yaraladı! Olay güvenlik kamerasına yansıdı
10:22 "Ekonomist olduğunuz için daha iyi bilirsiniz" diyen vatandaşa Kılıçdaroğlu'ndan manidar cevap: Erdoğan gibi değilim
10:19 Son Dakika: Cari işlemler hesabı 1.6 milyar dolar fazla verdi
10:18 Modacı Bahar Korçan yaşamını yitirdi
10:16 Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki magazin olayları
10:03 Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor
09:52 Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma
09:45 Son Dakika! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu
09:43 Müşteri, sıcak çorbayı kasiyerin yüzüne fırlattı
Tartıştığı ağabeyini silahla yaraladı! Olay güvenlik kamerasına yansıdı Tartıştığı ağabeyini silahla yaraladı! Olay güvenlik kamerasına yansıdı         
10:27
Son Dakika: Cari işlemler hesabı 1.6 milyar dolar fazla verdi Son Dakika: Cari işlemler hesabı 1.6 milyar dolar fazla verdi         
10:20
Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki magazin olayları Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki magazin olayları         
10:17
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor         
10:03
Müşteri, sıcak çorbayı kasiyerin yüzüne fırlattı Müşteri, sıcak çorbayı kasiyerin yüzüne fırlattı         
09:43
Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş         
09:21
Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti         
08:37
Twitter'da anket yapan Elon Musk, 5 milyar dolarlık hisse sattı Twitter'da anket yapan Elon Musk, 5 milyar dolarlık hisse sattı         
07:55
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Erbakan'ın Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler         
00:06
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis         
17:31
Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim         
17:23
Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü         
15:26
Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı!         
13:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 10:43:32. #1.11#
SON DAKİKA: HDP'nin kapatma savunması Yargıtay'a gönderildi! Başsavcı bir ay içinde mütalaa verecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement