Helsinki Senedi'nin 50. Yılına Dışişleri'nden Vurgu - Son Dakika
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Politika

Helsinki Senedi'nin 50. Yılına Dışişleri'nden Vurgu

01.08.2025 10:55
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Dışişleri, Helsinki Senedi'nin 50. yıl dönümünde çok taraflı diplomasi ve iş birliğine vurgu yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Helsinki Nihai Senedi'nin imzalanmasının 50'nci yıl dönümünde çok taraflılığa yönelik aktif diplomasi, diyalog ve iş birliği anlayışının kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından 'Soğuk Savaş' döneminde bloklar arası anlaşmazlıkların ve gerginliğin azaltılması amacıyla başlatılan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı sürecinde 1975'te imzalanan Helsinki Nihai Senedi'nin imzalanmasının 50'nci yıl dönümü dolayısıyla açıklama yapıldı. Açıklamada, senedin halen geçerliliğini koruyan temel ilkeleriyle Avrupa-Atlantik ve Avrasya coğrafyalarını içeren geniş bir bölgede diyalog ve iş birliğine dayalı bir güvenlik mimarisinin temellerini oluşturduğu belirtildi. Senedin ilk imzacılarından biri olan Türkiye'nin sürece en başından bu yana destek verdiğinin altı çizilen açıklamada, bu suretle Türkiye'nin sadece bölgesel barış ve istikrara bağlılığını teyit etmekle kalmadığı, aynı zamanda uluslararası hukuk ilkeleri temelinde şekillenen Avrupa güvenlik mimarisinin oluşumuna aktif katkı sağladığı kaydedildi. Açıklama, şöyle devam etti:

"Ülkemizin bu anlayışı Konferans'ın 1994 yılında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na (AGİT) dönüşmesi sonrasında da devam etmiştir. Nitekim, ülkemizin ev sahipliğinde 1999 yılında İstanbul'da düzenlenen AGİT Zirvesi'nde kabul edilen 'Avrupa Güvenlik Şartı (İstanbul Şartı)', 21. yüzyılda AGİT coğrafyasının güvenlik, barış ve istikrarının güvence altına alınabilmesine yönelik ilke ve yöntemleri belirlemek suretiyle AGİT'in temel belgeleri arasında yerini almıştır. Türkiye, siyasi-askeri, ekonomi-çevre ve insani boyutları içeren kapsamlı güvenlik anlayışını temel alan ve en geniş bölgesel güvenlik forumu özelliğini taşıyan AGİT'e aktif şekilde katkıda bulunmayı sürdürmekte; geniş bir coğrafyada barış ve istikrarın temel taşlarından biri olan AGİT'in etkinliğini ve işlevselliğini artırmaya yönelik çalışmalara yapıcı katkılar sunmaktadır. Ülkemiz, bundan sonra da çok taraflılığa yönelik aktif diplomasi, diyalog ve iş birliği anlayışını kararlılıkla sürdürecek, günümüzdeki tüm sınamalara rağmen AGİT coğrafyasında istikrar ve barışın hakim kılınmasını teminen katkı sunmaya devam edecektir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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