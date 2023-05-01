"Her türe saygımız var" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Meral Akşener'den sert tepki - Son Dakika
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"Her türe saygımız var" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Meral Akşener'den sert tepki

01.05.2023 15:07

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bizim Alevi'ye de saygımız var, her türe saygımız var." sözlerine karşı çıktı. Akşener, "Alevilere saygı duyarız, her türe saygı duyarız. Bu nasıl bir saygısızlık, tür ne demek? Bu ülkenin cumhurbaşkanı bize tür diyor" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir'de Seçim Koordinasyon Merkezi Açılışı'nda konuştu.

"HER TÜRE SAYGIMIZ VAR"

Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik sarf ettiği; "Ya sana kim dedi 'Alevi misin, değil misin?' Bizim Alevi'ye de saygımız var, her türe saygımız var. E bunu söylemene ne gerek var?" sözlerine de tepki gösterdi.

"BU NASIL BİR SAYGISIZLIK?"

O anlarda sesini yükselten Akşener, "Alevilere saygı duyarız, her türe saygı duyarız. Bu nasıl bir saygısızlık, tür ne demek? Bu ülkenin cumhurbaşkanı bize tür diyor.. Böyle bir şey olabilir mi? Biz insanız. Bitki miyiz, hayvan mıyız? İnsanız insan." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (15)
  • İsimsiz : Yahu bırakın bu laf oyunlarını meral hanım,bu ülkede Türk'e de Kürt e de aleviye de haklarini kim verdi,kim özgürlük alanlarini genişletti,ayrımı ortadan kaldırdı..Yani bir laflara bakalım bir de bu konuda yapılan icraatlere ve kimin yaptığına.. Cevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
  • Sadoca Sadoca: Meral nene her gün bir sıkandal gerilim peşindesin Temelli emekli olacağın 15 mayıs gününü heyecanla bekliyoruz Cevap Yaz 35 24 Yayından Kaldır
  • Beşiktaş 1903: Troller her yere koşmak para için zor olmuyormu Cevap Yaz 24 7 Yayından Kaldır
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Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Her türe saygımız var' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Meral Akşener'den sert tepki - Son Dakika


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