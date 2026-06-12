Hindistan, ABD'yi Protesto Etti

Hindistan, Hürmüz Boğazı'nda Hindistanlı denizcilere yönelik ABD saldırıları nedeniyle ABD'li üst düzey diplomatı bakanlığa çağırdı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nda Hindistanlı denizcileri taşıyan ticari gemilere yönelik saldırılardaki ABD'nin rolü nedeniyle üst düzey bir ABD'li diplomatı bakanlığa çağırdı. Bakanlık yaptığı açıklamada, ABD Maslahatgüzarı Jason Meeks'in bakanlığa çağrıldığını ve "protesto" iletildiğini belirtti. Açıklamada, "Umman Körfezi'nde Hindistanlı denizcileri taşıyan ve üç Hindistanlı denizcinin trajik ve önlenebilir bir şekilde hayatını kaybetmesine neden olan ticari gemilere yönelik ABD deniz kuvvetlerinin devam eden saldırıları kınandı" denildi.

Bakanlık açıklamasında, sivil gemilere karşı tehlikeli güç kullanımından duyulan derin endişenin dile getirildiği aktarıldı. - YENİ DELHİ