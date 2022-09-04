YENİ DELHİ - Hindistan Ulusal Kongresi Partisi lideri Rahul Gandhi hükümeti eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

YENİ DELHİ - Hindistan Ulusal Kongresi Partisi lideri Rahul Gandhi hükümeti eleştirdi

04.09.2022 16:17
YENİ DELHİ - Hindistan Ulusal Kongresi Partisi lideri Rahul Gandhi hükümeti eleştirdi

Hindistan'da muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi Partisi lideri Rahul Gandhi, partisi tarafından düzenlenen başkent Yeni Delhi'deki mitingde mal ve hizmet vergisi ile işsizliği eleştirdi.

Hindistan'da muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi Partisi lideri Rahul Gandhi, partisi tarafından düzenlenen başkent Yeni Delhi'deki mitingde mal ve hizmet vergisi ile işsizliği eleştirdi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin hükümetine ülkede işsizliği, gıda ve yakıt fiyatlarını yükselttiği eleştirisinde bulunan parti lideri Rahul Gandhi'ye çok sayıda seveni destek verdi.

YORUMLAR
500
Hindistan'da sıra dışı olay: Hamile kadının karnını açan doktor, bebeği görünce doğumdan vazgeçti Hindistan'da sıra dışı olay: Hamile kadının karnını açan doktor, bebeği görünce doğumdan vazgeçti Bangladeş, Hindistan'ın Arakanlıların Myanmar'a dönüşünde büyük rol oynayabileceğini düşünüyor Bangladeş, Hindistan'ın Arakanlıların Myanmar'a dönüşünde büyük rol oynayabileceğini düşünüyor
Kaynak: AA

Narendra Modi, Yeni Delhi, Gandhi, India, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika YENİ DELHİ - Hindistan Ulusal Kongresi Partisi lideri Rahul Gandhi hükümeti eleştirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:59 İngiliz istihbarat birimi MI5, yıllık 37 bin 757 poundluk maaşla kilolu ve çevik istihbaratçı ilanı verdi
15:11 Kılıçdaroğlu'ndan CHP'lilerin SİHA'lara iftira attığını söyleyen Selçuk Bayraktar'a: Devlete ait orası kişiye değil
15:11 Resmi Gazete'de yayımlandı! İşsizliğin ve enflasyonun tek haneye düşmesi beklenirken dolar kurunun 3 yıl boyunca yükseleceği öngörüldü
14:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinenin önünde iki kritik konu bulunuyor
14:41 Ece Erken oğlu için büyücü kılığına girdi
14:39 ABD'li "yenge" coştu! Halsey KüçükÇiftlik Park'ta Türkçe konuşunca izleyenler alkış tufanı kopardı
14:13 CHP'li belediyeden Tarsus'un il olması için imza kampanyası
13:29 İstanbul'da yürek sızlatan anlar! Yangında mahsur kalan anne çocuğunu aşağı attı
13:27 Tıp fakültesini kazanan Suriyeli Faris, Hatay'da ismi açıklanmayan bir grup tarafından bıçaklanarak öldürüldü
13:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İzmir'i unutma, bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri sonrası Yunanistan: NATO'ya bildirdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 16:17:39. #1.11#
SON DAKİKA: YENİ DELHİ - Hindistan Ulusal Kongresi Partisi lideri Rahul Gandhi hükümeti eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement