Hindistan'da muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi Partisi lideri Rahul Gandhi, partisi tarafından düzenlenen başkent Yeni Delhi'deki mitingde mal ve hizmet vergisi ile işsizliği eleştirdi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin hükümetine ülkede işsizliği, gıda ve yakıt fiyatlarını yükselttiği eleştirisinde bulunan parti lideri Rahul Gandhi'ye çok sayıda seveni destek verdi.
Son Dakika › Politika › YENİ DELHİ - Hindistan Ulusal Kongresi Partisi lideri Rahul Gandhi hükümeti eleştirdi - Son Dakika