Hizbullah: İsrail'e Ağır Bedel Ödeyecek - Son Dakika
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Politika

Hizbullah: İsrail'e Ağır Bedel Ödeyecek

Hizbullah lideri Naim Kasım, İsrail'in saldırılarına karşılık vereceklerini ve ateşkesin şartlarını açıkladı.

20.11.2024 18:55
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Hizbullah lideri Naim Kasım, " İsrail, anlaşma yoluyla savaş alanında elde edemediklerini elde edebileceğine inandı, ancak bu imkansız" dedi.

Hizbullah lideri Naim Kasım, lider olarak atanmasının ardından üçüncü kez konuşma gerçekleştirdi. İsrail'in düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın medya ofisi başkanı Muhammed Afif'in öldürülmesine İsrail'in başkenti Tel Aviv'i hedef alarak karşılık vereceklerini aktaran Kasım, İsrail'in Afif suikastı için "ağır bir bedel" ödemesi gerektiğini vurguladı.

ABD'nin İsrail'le ateşkes önerisini incelediğini ve Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'nin arabuluculuğuyla cevabını sunduğunu aktaran Kasım, artık topun İsrail'de olduğunu söyledi. Hizbullah'ın ateşkes konusunda iki ilkeye bağlı olduğunu belirten Kasım, bunların çatışmaların tamamen durdurulması ve Lübnan'ın egemenliğinin korunması olduğunu açıkladı.

Ateşkes görüşmelerinin devam etmesine izin verdiğini ve görüşmelerin sonuç verip vermeyeceğini takip ettiğini ifade eden Kasım, "İsrail, anlaşma yoluyla savaş alanında elde edemediklerini elde edebileceğine inandı, ancak bu imkansız" dedi.

İsrail ordusu ile uzun bir yıpratma savaşına girmeye devam edecek araçlara sahip olduklarının belirten Kasım, Hizbullah'ın bunun için her türlü bedeli ödemeye hazır olduğunu açıklayarak, "Düşman hedeflerine ulaşamadığında, biz kazanmışız demektir" dedi.

Lübnan'daki siyasi çıkmaza da değinen Kasım, Hizbullah'ın diğer siyasi güçlerle işbirliği içinde hareket edeceğini ve ateşkes sağlandıktan sonra parlamento tarafından yeni bir cumhurbaşkanı seçilmesi için katkıda bulunacağını ifade etti. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Hizbullah: İsrail'e Ağır Bedel Ödeyecek - Son Dakika

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