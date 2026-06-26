Kasım: Mutabakat Zaptı ABD ve İsrail'in yenilgisidir - Son Dakika
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Kasım: Mutabakat Zaptı ABD ve İsrail'in yenilgisidir

Kasım: Mutabakat Zaptı ABD ve İsrail\'in yenilgisidir
26.06.2026 11:29  Güncelleme: 11:32
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Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İran-ABD Mutabakat Zaptı'nı 'ABD ve İsrail'in yenilgisinin resmi ilanı' olarak nitelendirdi. İsrail'in Lübnan'dan şartsız çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İran ve ABD arasında imzalanan Mutabakat Zaptı hakkında yaptığı açıklamada, "Mutabakat Zaptı, ABD ve İsrail'in yenilgisinin resmi ilanıdır" dedi.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Aşure Günü vesilesiyle konuşma yaptı. Kasım, İsrail'in Lübnan'dan şartsız olarak çekilmesi gerektiğini söyledi. İsrail'in Lübnan'daki varlığının nedeninin Hizbullah olmadığını ifade eden Kasım, "İsrail, Lübnan'ı ilhak ve işgal etmek istediği için burada bulunuyor" dedi.

İran ve ABD arasında imzalanan Mutabakat Zaptı'na değinen Kasım, "İran direnç göstermeyi başardı ve bu Mutabakat Zaptı'nı imzaladı. Bu belge, ABD ile İsrail'in yenilgisinin resmi ilanıdır" ifadelerini kullandı.

"Mutabakat Zaptı, ABD ve İsrail'in yenilgisinin resmi ilanıdır"

Lübnan yönetiminin, Lübnan halkının yarısını karşısına almayı göze alamayacağını ifade eden Kasım, "İsrail-AND projesini bozduk ve yeni bir aşamaya girdik" ifadelerini kullandı. Lübnan hükümetinin ülkenin egemenliğini koruma yönünde adım atması halinde Hizbullah'ın hükümetin yanında yer alacağını söyleyen Kasım, "Düşmana karşı safları birleştirin, ABD ve İsrail'in dayatmalarını ve çıkarlarını uygulamayı bırakın" dedi.

Hizbullah'ın bu süreçte itidalli davrandığını fakat bunun zayıflık değil bir stratejinin parçası olduğunu ifade eden Kasım, "Zafere giden yol dayanıklı olmaktan geçer. Sabır geleceği inşa eder, dengeleri değiştirir ve zalimin tahakkümünü yıkar" dedi.

Litani Nehri'nin kuzeyinde silahsızlanmaya karşı olduklarını vurgulayan Kasım, "Silah meselesi, İsrail'in tamamen ve şartsız şekilde çekilmesinden sonra Lübnan içinde ele alınacak. Bizi ortadan kaldırmayı amaçlayan bu saldırıyı durdurduk. Direniş, İsrail işgalinin bir sonucudur" dedi. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Kasım: Mutabakat Zaptı ABD ve İsrail'in yenilgisidir - Son Dakika

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