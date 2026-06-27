Hizbullah'tan ABD-Lübnan-İsrail Anlaşmasına Tepki

Hizbullah lideri Naim Kasım, İsrail'in Lübnan'da işgal ettiği bazı bölgelerin kontrolünün Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne devredilmesine ilişkin sürece yönelik ABD, Lübnan ile İsrail arasında ABD'de imzalanan çerçeve anlaşmaya sert tepki gösterdi.

Hizbullah lideri Naim Kasım, ABD-Lübnan-İsrail arasında imzalanan çerçeve anlaşmaya ilişkin eleştiride bulundu. Kasım açıklamasında, dün ABD'nin başkenti Washington DC'de imzalanan anlaşmayı kınayarak, bunun yerine ABD- İran arasında yapılan mutabakat zaptının esas alınması gerektiğini söyledi. Kasım, "Washington'daki çerçeve anlaşma küçük düşürücü ve utandırıcıdır, aynı zamanda egemenliğin teslimi anlamına gelmektedir Bu anlaşma geçersiz ve hükümsüzdür. İran-Amerikan mutabakat zaptının hükümlerinin uygulanması gerekmektedir" dedi.

Hizbullah lideri, İsrail'in Lübnan'dan çekilmesinin Lübnan'daki Hizbullah'ın silahsızlandırılması şartına bağlanmasına yönelik önerileri kınayarak, "İsrail'in çekilmesinin Lübnan genelinde direnişin silahsızlandırılmasına bağlanması, tüm kırmızı çizgileri aşan son derece tehlikeli bir öneridir" dedi.

"Anlaşmaya rağmen mücadeleyi sürdüreceğiz"

Lübnan ile İsrail arasında varılan son anlaşmaya rağmen mücadelelerini sürdüreceklerini söyleyen Kasım, "İşgali yenmek için sahada mücadelemizi sürdüreceğiz. En zor şartlarda bile sahayı terk etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Lübnan yönetimini İsrail işgalini meşrulaştırmakla suçladı

Hizbullah lideri Kasım ayrıca Lübnan yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulunarak, Lübnanlı yetkilileri İsrail'in "işgaline gelecek yıllar boyunca meşruiyet kazandırmakla" suçladı. Kasım, "Bu durum, söz konusu toprakların siyonist varlığa ilhak edilmesine bile yol açabilir" dedi.

Lübnan makamlarına seslenen Kasım, "Zaman, Lübnan'ı yerle bir eden seçimlerinizden geri dönme zamanı" ifadelerini kullandı. Kasım ayrıca Hizbullah'ın, Lübnan'ın egemenliği, topraklarının özgürleştirilmesi ve İsrail işgalinin sona erdirilmesi yönünde "iş birliği yapmaya ve birlikte hareket etmeye hazır" olduğunu söyledi.

ABD-İran arasındaki mutabakatı vurguladı

Kasım, İran ile ABD arasında yapılan mutabakat zaptının Lübnan'a "güçlü bir koz" verdiğini ve bunun "Lübnan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini garanti altına aldığını" söyledi.

Hizbullah lideri ayrıca, İran'ın Lübnan'a verdiği desteği memnuniyetle karşıladığını kaydetti. Kasım açıklamasında, İran'ın Lübnan'da ateşkesin sağlanmasındaki rolünü överek, bunu "onur, haysiyet ve güç armağanı" olarak nitelendirdi.

ABD-Lübnan-İsrail arasında imzalanan çerçeve anlaşma

ABD, Lübnan ve İsrail'den üst düzey yetkililer, taraflar arasındaki görüşmelerin beşinci turu kapsamında dün Washington'da bir araya gelmişti. Görüşme sonrasında İsrail'in Lübnan'da işgal ettiği bazı bölgeleri Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne teslim etmesine yönelik üçlü çerçeve anlaşma imzalanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ile Lübnan'ın, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve bölgede kontrolün Lübnan ordusuna devredilmesini öngören bir pilot proje üzerinde anlaşmaya vardığını söylemişti.

Netanyahu, Beyrut ve Tel Aviv yönetimlerinin, İsrail ordusunun önerdiği iki bölge üzerinde mutabakata vardığını kaydetmişti.

Bu bölgelerden birinin Lübnan'ın güneyindeki sözde "Sarı Hat" olarak adlandırılan ve sınırın yaklaşık 10 kilometre kuzeyinden başlayarak Litani Nehri'nin güneyine kadar uzanan askeri bölgenin dışında yer aldığı ifade edilmişti. Diğer bölgenin ise Litani Nehri'nin kuzeyinde bulunduğu aktarılmıştı.

"Ateşkes, Hizbullah'ın saldırılarını sonlandırması ve Litani'den çekilmesine bağlı"

ABD basınında yer alan haberlere göre söz konusu anlaşma, İsrail-Lübnan arasında bir ateşkesin yürürlüğe girmesini öngörüyor. Söz konusu ateşkesin, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarını tamamen durdurması ve Lübnan'ın güneyindeki Litani bölgesindeki Hizbullah unsurlarının bölgeden ayrılmasına bağlı olacağı iddia edildi.

"Anlaşmada İran ve Hizbullah yok"

İsrail tarafından anlaşmayı imzalayan İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, çerçevenin nihai hedefinin iki ülke arasında barış olduğunu savunmuştu. Leiter, "Her iki ülkenin de güvenlik içinde yaşayacağı gerçek bir barış; İsrail'in ve Lübnan'ın egemenliğinin saygı gördüğü, korunduğu ve güvence altına alındığı bir barış. Bu faaliyetlere dayalı üçlü çerçeve anlaşmada İran yok. Hizbullah yok. İsrail ile Lübnan arasında barışa giden yol var" ifadelerini kullanmıştı. - BEYRUT