Hizbullah'tan İsrail'e Sert Uyarı

Hizbullah lideri Naim Kasım, İsrail'in yeniden Lübnan'a karşı geniş çaplı bir savaşı başlatması halinde karşılık vereceklerini belirterek, "8 ay boyunca inşa ettikleri tüm güvenlik 1 saat içinde çökecektir" dedi.

Hizbullah lideri Naim Kasım, İsrail'i aylar sonra ilk kez doğrudan tehdit etti. Kasım, İsrail'in yeniden Lübnan'a karşı geniş çaplı bir savaşı başlatması halinde karşılık vereceklerini belirtti. Hizbullah'ın, Lübnan ordusunun ve Lübnan halkının kendilerini İsrail'e karşı savunacağını söyleyen Kasım, "Bu savunma, füzelerin İsrail'in içine düşmesine yol açacak ve 8 ay boyunca inşa ettikleri tüm güvenlik 1 saat içinde çökecektir" dedi.

"5 bin Hizbullah üyesi öldü"

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralanan Hizbullah üyelerinin sayısında ilişkin ilk kez resmi açıklama yapan Kasım, İsrail saldırılarında 5 bin Hizbullah üyesinin öldüğünü ve 13 bin Hizbullah üyesinin yaralandığını açıkladı. Kasım, örgütün iyi durumda olduğunu ve savaşçılarının gerektiğinde "en ağır fedakarlıkları" yapmaya hazır olduğunu söyledi.

İsrail ile Lübnan arasında ile geçtiğimiz yıl kasım ayında ateşkese varılsa da İsrail ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor. İsrail, ayrıca Lübnan'da 5 noktada askeri varlığını sürdürmeye devam ediyor. - BEYRUT