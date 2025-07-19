Eski AK Parti Rize Milletvekili Hikmet Ayar'ın vefat eden babası Hızır Ayar son yolculuğuna uğurlandı.
Eski AK Parti Rize Milletvekili Hikmet Ayar'ın babası Hızır Ayar, yaşlılığa bağlı nedenlerden ötürü 91 yaşında hayatını kaybetti. Çayeli ilçesi Sahil Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Hızır Ayar cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Demirhisar köyündeki aile mezarlığına defnedildi. - RİZE
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